Incidente a Bologna | ' pirata' investe tre minorenni sulle strisce

Grave Incidente alla periferia di Bologna : 2 ragazzini cadono dall’8° piano - morti : Tragedia alla periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio: 2 ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall’8° piano di un palazzo, intorno alle 10 di questa mattina Si tratterebbe di un 14enne e di un 11enne. Sul posto Polizia e 118: gli operatori hanno tentato invano di rianimarli. Al momento sono sconosciute le cause dell’incidente. L'articolo Grave incidente alla periferia di Bologna: 2 ragazzini cadono dall’8° piano, ...