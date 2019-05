In Spagna vietato sbagliare | la Ferrari ci riprova

ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il Mondiale di Formula 1 sbarca in Europa, ritrovandosi sul circuito catalano dove aveva aperto il suo 2019 ma in una situazione ben diversa da quella prospettata dai test invernali, dominati dalla. Il pallino e' invece saldamente nella mani della Mercedes e la gara di Barcellona, pur con davanti ancora 17 prove, si puo' gia' considerare uno spartiacque per la stagione della Rossa che, per ammissione del suo a.d., Louis Camilleri, e' stata finora "al di sotto delle ambizioni". "Abbiamo tutti gli elementi necessari per essere un competitor credibile per vincere il campionato", ha aggiunto pero' il dirigente, che si aspetta segnali in questo senso gia' domenica. La Scuderia sbarca in Catalogna con un pacchetto aerodinamico aggiornato e una power unit evoluta, novita' da cui si attendono importanti risposte in termini di prestazioni e di affidabilita' per colmare il gap con le ...

Formula uno, la Ferrari fa quadrato dopo Baku: ma in Spagna sarà vietato sbagliare