In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Maggio | Grandi acquisti Il ras di Messina

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Neopadani Il Carroccio siculo recluta l’intera famiglia Genovese– Il condannato Francantonio, ex dem oggi azzurro, sostiene alle Europee l’indagato Attaguile di Antonello Caporale La fascista antifascista di Marco Travaglio Per capire l’importanza che in politica, nei momenti più drammatici, hanno i gesti, i segnali e gli esempi, bisogna leggere l’ultimo libro di Antonio Padellaro: Il gesto di Almirante e Berlinguer. Uno era il segretario del Msi, fascista non pentito, repubblichino di Salò, ex firmatario del Manifesto della razza ed ex collaboratore de La difesa … Milano – Le manovre di Nino “Jurassic” Caianiello Tangenti lombarde, la Procura indaga società di Lara Comi Accertamenti in corso su una consulenza da 38.000 euro Lei nega, Di Maio paventa un “allargamento dell’inchiesta” di Davide Milosa 600 parlamentari Primo sì al taglio di 345 ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio: Abuso d’ufficio – Ecco perché i pm di Milano l’hanno indagato: confli… - ilfoglio_it : Dopo quattro anni si chiude inchiesta antiscientifica sulla Xylella. Tutti prosciolti. Ma l’archiviazione contiene… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio: Il centrodestra rinasce a San Vittore. Le due retate: ce n’è per tutti -