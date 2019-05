In Campidoglio consegna medaglie per giornata conclusiva Natale di Roma

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019). DA RAGGICELEBRATIVE IN/FOTO, in, delle celebrazioni per ildi(21 aprile). In aula Giulio Cesare la sindaca Virginia Raggi si e’ scambiata targhe e riconoscimenti con alcune eccellenze di vari settori. Tra loro, Chiara Medaglia, Antonio Vecchio e Matteo Taglienti, dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a cui e’ statata la medaglia del 2772esimodi. In cambio questi ultimi hanno donato il modello di gesso dellecelebrative del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e dello Sbarco sulla Luna. Premiata anche la banda della Polizia locale diCapitale che ha aperto e chiuso la cerimonia con l’inno di Mameli prima e l’Inno alla Gioia a concludere. Presenti in Aula, oltre al presidente Enrico Stefano e ...

