Il Tre | il nuovo singolo è ' L' importante' TESTO VIDEO

Telegram introduce le chat archiviate - un nuovo design e alTre novità : L'aggiornamento di Telegram di oggi offre gli strumenti per ordinare i messaggi con chat archiviate, un nuovo design su Android e una manciata di altre funzionalità per sfruttare al meglio l'applicazione.

Un nuovo teaser di ASUS ZenFone 6 getta ombre su OnePlus - menTre emergono nuovi dettagli sulla scheda tecnica : Trapelano alcune conferme sulla scheda tecnica di ASUS ZenFone 6 grazie ad alcuni teaser del produttore.

Calciomercato Inter - vicino l’arrivo di Conte : col nuovo 11 - Tre supercolpi e qualche partenza [FOTO] : 1/14 ...

Juventus - le trattative per un nuovo attacco poTrebbero prevedere Icardi e Chiesa : La stagione per la Juventus è finita dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e l'uscita dalla UEFA Champions League ad opera dei giovani terribili dell'Ajax, ma questo non ferma di certo le cose in casa Juve. Paratici ha già gettato le basi per il calciomercato estivo: Cristian Romero dal Genoa, affare da 30 milioni di euro, ormai in dirittura d'arrivo. Il club bianconero ha già trovato l'accordo sull'ingaggio del giocatore, ora sarà ...

Casamonica - nuovo blitz contro il clan. Droga - incassi da olTre 100 mila euro al mese : nuovo blitz dei carabinieri contro il clan Casamonica . Arrestate 22 persone , tra cui appartenenti alla famiglia. Le indagini hanno anche accertato l'esistenza di un'associazione finalizzata allo ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da olTre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Creval : nel primo trimesTre utile 8 - 4 milioni - nuovo piano industriale il 18 giugno : Il Credito Valtellinese chiude il primo trimestre con un utile netto di 8,4 milioni di euro rispetto ad una perdita di 30 milioni di euro del pari periodo del 2018. Lo si legge in una nota in cui si ...

Mario Mega è il nuovo presidente della Autorità di Sistema Portuale dello STretto : ... l'Autorità potrà operare per garantire il giusto rilancio ai porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che le fanno capo, e lo sviluppo dell'economia dell'area ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - il nuovo trailer mostra la magia del sangue del clan Tremere : Il clan dei Tremere è il secondo ad essere presentato da Paradox Interactive. All'interno di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 infatti saranno accompagnati dai Brujah, il clan precedentemente annunciato.Attraverso un'attenta ricerca, i Tremere hanno imparato a controllare il sangue dei vampiri, chiamato Vitae, e usarlo come un'arma potente. È Vitae che dà ai vampiri le loro abilità sovrumane, e la capacità del Tremere di armarli li rende ...

Sega poTrebbe essere al lavoro su un nuovo Super Monkey Ball : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Sega ha da poco registrato in Giappone il marchio Tabegoro! Super Monkey Ball.Questo farebbe pensare che Sega stia lavorando al prossimo gioco della serie Super Monkey Ball anche se, al momento, le informazioni scarseggiano. Sappiamo solamente che "Tabegoro" tradotto significa "maturo", "di stagione" o "buono da mangiare" e, forse, questo potrebbe essere collegato in qualche modo al possibile ...

Il nuovo Trend tra gli sposi si chiama Solomoon - la luna di miele da passare separati : Il giorno delle nozze di una coppia è tipicamente seguito dalla luna di miele. Tuttavia, in questi ultimi anni sta prendendo piede una nuova tendenza in cui gli sposi trascorrono il viaggio di nozze lontano l’una dall’altro. Conosciuta come “Solomoon“, o anche “Unimoon“, questa può essere una soluzione pragmatica per le coppie che non vogliono scendere a compromessi sulla loro meta per il viaggio di nozze dopo aver pronunciato i loro ...

Il nuovo flagship Redmi poTrebbe essere lanciato il 13 maggio in Cina e ZTE Axon 10 Pro 5G entro la prima metà del 2019 in Europa : Sembra che lo smartphone di punta di Redmi con SoC Qualcomm Snapdragon 855 sia finalmente pronto per il debutto. Secondo il resoconto pubblicato su Weibo da Tang Mu, General Manager di Xiaomi Smart Hardware Division, la società potrebbe lanciare il flagship Redmi con un evento di lancio il 13 maggio in Cina. Nuovi dettagli confermati da ZTE indicano che Axon 10 Pro 5G sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2019, probabilmente in ...

Il Boss rimette insieme la banda : nuovo tour e cd per Bruce Springsteen e la E-STreet Band : La separazione non poteva durare a lungo: cos'è un Boss senza la sua Banda? In «Western Stars» - l'ultimo disco di inediti in studio di Bruce Springsteen in uscita il 14 giugno, a 5 anni da «Wrecking ...

Google prepara un nuovo smart display per il Google I/O : ecco come seguire la conferenza in sTreaming : A poche ore dall'apertura del Google I/O 2019 un nuovo smaet display realizzato da Google, forse il Nest Hub Max, passa dalla FCC.