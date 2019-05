Il Tottenham vola in finale | la folle reazione di Rio Ferdinand VIDEO

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Nella serata di ieri è andata in scena la seconda semivalida per la Champions League, partita incredibile quella tra Ajax e. La strada sembrava in discesa per il club olandese in vantaggio 2-0 e con lo 0-1 dell’andata, poi la clamorosadel club inglese che ha prima raggiunto il pareggio e poi realizzato al fotofinish la rete della definitiva qualificazione. Delirio per i tifosi inglesi che sembravano ormai rassegnati all’eliminazione. Nelle ultime ore inoltre sul web sta circolando l’esultanza di Rio, l’ex difensore scatenato. In basso il. Rio, Glenn Hoddle and Gary Lineker’s reaction to’s winner last night is the best thing you’ll see today. Amazing. @btsportfootball pic.twitter.com/oHgoFnEsDG — SQUAD XTRA (@squadxtra) 9 maggio 2019 E’ la Champions League più bella di sempre! CalcioWeb, le ...

