Il Segreto Anticipazioni 9 maggio 2019 | Isaac non ha pietà per Elsa

Il Segreto - anticipazioni 13-19 maggio : Elsa in grave pericolo : anticipazioni Il Segreto, prossime puntate: la vendetta di Antolina Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto svelano che Elsa correrà un grave pericolo a causa di Antolina. Prudencio spiega a Maria che i soldi per pagare il riscatto dei suoi genitori non sono ancora disponibili. Mauricio conosce il Segreto di Raimundo, i due uomini si coalizzano contro Fernando. Elsa, ...

Il Segreto Anticipazioni : la condizione di FERNANDO per restare a Puente Viejo : L’inaspettata separazione tra Gonzalo Castro (Jordi Coll) e Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) darà uno scossone alle storyline de Il Segreto e rimetterà in gioco FERNANDO Mesia (Carlos Serrano): Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) non vorrà infatti che il ragazzo si allontani da Puente Viejo e farà di tutto per far sì che ciò non accada… Tutto inizierà quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas), dopo il lungo periodo passato nella catacombe della ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta viene rapita - Prudencio in pericolo di vita : Nella soap opera iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra i colpi di scena sono a non finire. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, annunciano che Julieta Uriarte, proprio il giorno più importante della sua vita, ovvero quando avrebbe dovuto sposare Saul Ortega, verrà portata in una casa situata nel bel mezzo della foresta. I rapitori della nipote di Consuelo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1947 de Il SEGRETO di giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019: Elsa si rifugia tra le rovine di una casa al di fuori del territorio di Puente Viejo e nessuno riesce a farle cambiare idea, neanche i due sacerdoti. In paese, intanto, tutti sono contro Elsa… persino Isaac! Raimundo Ulloa rientra alla villa e Fernando Mesia gli prospetta una buona soluzione per pagare il riscatto richiesto per la liberazione di Emilia e ...

Il Segreto Anticipazioni 9 maggio 2019 : Isaac prova pietà per Elsa cacciata da Puente Viejo : Elsa lascia Puente Viejo e trova riparo tra le rovine di una casa fuori dal paese. Isaac, furioso con lei, non le mostra nessuna pietà.

Il Segreto - anticipazioni : sorpresa - ecco chi ha rapito JULIETA!!! : Poche ore prima del suo matrimonio con Saul Ortega (Ruben Bernal), Julieta Uriarte (Claudia Galan) sparirà improvvisamente e tutto ciò causerà apprensione tra gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Cerchiamo dunque di capire come evolverà questa storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Julieta sarà stata rinchiusa in una capanna abbandonata, che si trova nelle boscaglie limitrofe alla ...

Il Segreto Anticipazioni 8 maggio 2019 : Maria preoccupata per la vita di Emilia e Alfonso : Maria riceve una lettera anonima con la richiesta di riscatto per i suoi genitori. Se non pagherà quanto dovuto, i due verranno uccisi. Maria, Raimundo e Mauricio sospettano di Fernando.

Il Segreto - anticipazioni al 18 maggio : la Laguna ha un malore : La popolarissima soap opera che va in onda ogni pomeriggio sulle reti Mediaset, Il Segreto, continua a regalare clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 12 fino al 18 maggio raccontano di nuovi accadimenti ed intrighi a Puente Viejo. In particolare, la protagonista indiscussa della prossima settimana sarà Elsa Laguna che avrà un malore dopo un tentativo di avvelenamento perpetrato ai suoi danni dalla diabolica ...

IL Segreto - anticipazioni puntata del 7 e 8 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1946 de Il SEGRETO di martedì 7 (su Rete 4) e mercoledì 8 maggio 2019: Dopo tutto quello che è successo, Elsa si rende conto di non poter fare altro che andarsene, ma decide di restare comunque nei pressi di Puente Viejo. Ma come mai non vuole lasciarsi il paesino alle spalle?… Maria, Raimundo e Mauricio si domandano chi possa aver inviato la lettera anonima con la richiesta di denaro… I sospetti sul mandante ...

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Antolina avvelena Elsa - la Laguna sviene : La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala importanti colpi di scena ed imprevedibili indiscrezioni. Le anticipazioni per le puntate della prossima settimana che vanno da domenica 12 aprile fino al 18 dello stesso mese raccontano di gravi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti sul rapporto sempre più burrascoso tra Antolina ed Elsa. La perfida ...

Il Segreto : Elsa deve lasciare Puente Viejo - anticipazioni trama puntata martedì 7 maggio : Nuovo appuntamento in prima serata con gli intrighi di Puente Viejo: martedì 7 maggio va in onda dalle 21.25 in poi su ReteQuattro la nuova puntata serale di questa settimana. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama del doppio episodio in onda che, tra i vari temi, torna a concentrarsi sui dubbi di Elsa. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : il ricordo di Pepa ancora vivo alla Casona : In occasione di una speciale cena, la nuova compagna di Fernando, Maria Elena, chiederà a Francisca della "famosa" Pepa...

Il Segreto Anticipazioni 8 maggio 2019 : Maria in pena per Emilia e Alfonso che rischiano di morire : I Castañeda ricevono una lettera anonima con la richiesta di riscatto per i suoi genitori. Se non pagherà quanto dovuto, i due verranno uccisi. Maria Raimundo e Mauricio sospettano di Ferando.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 7 maggio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Severo cerca di risolvere la questione delle acque contaminate, Felipe scopre che la storia tra Diego e Huertas è solo una farsa.