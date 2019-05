Il processo farsa in Consiglio dei ministri | la Lega difende ma sacrifica il suo «pedone»

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roma - Coldeidi ieri si è inaugurato un nuovo genere di serial tv: dal frequentatissimo 'l drama', che si svolge nelle aule di tribunale, all'innovativa 'l farce', che - ...

nuriallibertatc : RT @cristianavellut: La cosa più ridicola del processo farsa è che il mondo ha visto in diretta quello che accadeva prima, durante e dopo,… - LlogamCadaques : RT @cristianavellut: La cosa più ridicola del processo farsa è che il mondo ha visto in diretta quello che accadeva prima, durante e dopo,… - Zyleb : RT @cristianavellut: La cosa più ridicola del processo farsa è che il mondo ha visto in diretta quello che accadeva prima, durante e dopo,… -