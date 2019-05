Il Pd sfida il M5S sul salario minimo 

La sfida tra M5s e Pd ora è su chi ha la proposta migliore per il salario minimo : Il salario minimo per legge è diventata la nuova frontiera del M5s. Per il vicepremier Luigi Di Maio la norma va varata al più presto e per questo invoca un incontro apposito della maggioranza. Il ddl Catalfo (che risale a luglio 2018) è all'esame della commissione Lavoro del Senato: il governo si è impegnato con i sindacati ad apportare correzioni. Nell'ultimo incontro tenuto lunedì scorso, Cgil, Cisl e Uil hanno ottenuto che fosse inserito ...

Lavoro - Pd sfida M5S su giusta retribuzione : “Rischio ‘salario al minimo’ per tutti”. E attacca il governo : Sul salario minimo il Pd sfida il M5s, dopo che, attraverso le parole di Di Maio, aveva rivendicato la volontà di approvare entro agosto la sua proposta. Nel corso di una conferenza stampa al Senato, è stato il segretario Nicola Zingaretti a rilanciare la proposta dem: “Mettiamo la nostra proposta a disposizione del Parlamento. Salario è solo la parte economica, ma nel contratto collettivo c’è la parte economica ma poi ci sono anche ...

"Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Salvini sfida il M5s - ma Di Maio non ci sta : Nessuno poteva immaginare che l'indagine che riguarda il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e...

Siri - Di Maio : 'Il caso è chiuso. Il M5s ha voti in cdm e voterà per decadenza'. Poi sfida : 'Quanto casino per una poltrona' : La giustizia farà il suo corso, ma c'è una responsabilità politica evidente e quindi è normale che faccia un passo indietro'. 'Il piano giudiziario farà il suo corso ma c'è un piano etico , morale a ...

FdI sfida sindacati e M5S "Il salario minimo? Prima a forze dell'ordine e prof" : Una 'fragolata' a Roma, un concerto - anzi, uno 'sConcerto' - a Jesolo. E' il 'contro-Primo maggio' di Frateli d'Italia che festeggiano i lavoratori difendendo made in Italy e 'i lavoratori che nessun ...

Per sindaco Perugia sfida cd - cs e M5s : L'area politica pentastellata vede in in campo con una sua lista però anche Cristina Rosetti, già consigliere comunale uscente del M5s. Tra gli aspiranti sindaco del capoluogo umbro pure Katia ...

Salvini sfida l'M5S : "Se ha tempo - porti idee al Viminale" : Il leader leghista, dopo i fatti di cronaca di questi giorni e dopo l'ultimo fatto della stazione Termini , che hanno coinvolto immigrati, ha detto di aver scritto a tutti i prefetti e a tutti i ...

Di Maio sfida Salvini - M5S rilancia su conflitto interessi : Una legge sul conflitto di interessi da portare al piu' presto in Aula. Il M5S rilancia uno dei suoi "totem", quella legge che, nella scorsa legislatura, fu terreno di aspro scontro con il Pd di Matteo Renzi. Il "timing" dell'accelerazione non e' marginale: l'iniziativa arriva infatti sull'onda dell'inchiesta nei confronti del sottosegretario della Lega Armando Siri. Ed e' proprio al partito di Salvini che Luigi Di Maio e il M5S lanciano il ...

M5S sfida la Lega sul conflitto di interessi. Pd presenta mozione di sfiducia al governo : Il rapporto tra vicende giudiziarie e politica torna dunque al centro del dibattito, come ai tempi citati da Berlusconi. In questo contesto il Movimento 5 Stelle lancia una nuova sfida all'alleato ...

M5s adesso provoca la Lega. sfida sul conflitto di interessi : I Cinque Stelle preparano la rappresaglia. Dopo le continue tensioni tra i gialloverdi e gli attacchi incrociati su Siri e Raggi , dalle parti del Movimento si studia un piano per Sfidare in modo ...

Migranti - è sfida Lega-M5S. Toninelli 'Se aumenta numero dei richiedenti asilo non basta approccio dei porti chiusi' : Sulla politica dei porti chiusi, ieri era arrivata la dichiarazione tranchant della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta . 'Se si dovesse arrivare alla guerra, non avremmo Migranti ma rifugiati. ...

La sfida tra Lega e M5s passa per i battibecchi tra Salvini e Raggi : Politica, elettorale. Con il traguardo delle Europee del 26 maggio. E uno sguardo, forse, anche, all'egemonia culturale. Bisogna solo capire come si svilupperà. La Repubblica segnala che 'Salvini ...

Europee - Giorgia Meloni lancia la sfida : "E' possibile un governo senza M5s" : "La Lega cerca di ostacolarci? Non so, posso dire che se qualcuno ha cercato di ostacolarci non ha funzionato". Giorgia Meloni apre la conferenza programmatica di FdI per le Europee Segui su affaritaliani.it