Il paradosso del Gruppo FCA | fa sognare gli studenti e delude appassionati e clienti

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) La passione di questi ragazzi ha fatto emergere il forte fascino esercitato da marchi come Alfa Romeo e Maserati nei confronti dei giovani americani IlFCA ha organizzato negli Stati Uniti un contest dedicato ada 16 a 18 anni che risultano iscritti agli ultimi tre anni della high school (il corrispettivo della nostra scuola superiore). I partecipanti del contest battezzato “Drive for Design” dovevano immaginare l’auto dei propri sogni appartenente ad uno dei brand d Fiat-Chrysler. Il vincitore del contest si chiama Maximillian Cooper, lo studente della città di Miami (Florida) che ha realizzato il meraviglioso progetto di un’hypercar targata Alfa Romeo chiamata “Serprente” che rinuncia alle forme classiche tipiche delle sportive del Biscione per abbracciare un look futuristico e molto grintoso, anzi esotico. Anche al secondo posto è stato scelto il marchio del ...

Confindustria : In Italia abbiamo solo 8.000 diplomati ITS contro gli 800.000 della Germania. È il paradosso del mismatch: in un Pa… - XYZxyzY6 : RT @MilkoSichinolfi: Oggi il #m5s ha raggiunto l'apice del paradosso: la #Raggi fa una delle poche cose buone del suo mandato recandosi a #… - UgoliniClaudia : RT @MilkoSichinolfi: Oggi il #m5s ha raggiunto l'apice del paradosso: la #Raggi fa una delle poche cose buone del suo mandato recandosi a #… -