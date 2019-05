Il Papa saluta la famiglia di Casal Bruciato | ' Condanna di ogni forma di odio e violenza'

Il Papa saluta Greta a S. Pietro : "Mi ha detto 'vai avanti'" : Roma, 17 apr., askanews, - La giovane ambientalista svedese Greta Thurnberg, arrivata a Roma da Strasburgo, ha salutato Papa Francesco al momento del "baciamano" che conclude l'udienza generale del ...

Greta saluta Papa Francesco prima che Roma la spaventi : È partita in treno da Stoccolma domenica 14 aprile, ha raggiunto Strasburgo per parlare davanti al Parlamento europeo, è risalita in carrozza direzione Roma, dove è scesa questa mattina a Tiburtina, è salita in un Volvo del corpo diplomatico e ha raggiunto sulle poltrone in pelle piazza San Pietro,

Roma - Papa Bergoglio saluta assessori - consiglio e entra in Aula : Roma, 26 mar., askanews, - papa Francesco Bergoglio ha terminato l'incontro riservato in Campidoglio di una mezz'ora con la sindaca di Roma Virginia Raggi, passando per la sala degli Arazzi dove ha ...