Il Papa ' abbraccia' rom e sinti | In Italia organizzazioni maestre di vendetta

agi

(Di giovedì 9 maggio 2019) Niente rancore oma amore: lo ha affermatoFrancesco nell'incontro di preghiera con il popolo rom ein Vaticano, riferendosi alla vicenda di Casal Bruciato, dove una famiglia rom, legittima assegnataria di un alloggio popolare, è stata aggredita e minacciata da militanti di estrema destra. In un intervento a braccio il Pontefice ha invitato i presenti a "non far crescere il rancore", perché esso fa ammalare il cuore e "porta alla. Ma la- ha continuato - non l'avete inventata voi. Inci sonoche sonodi. Un gruppo di gente capace di creare, vivere nell'omertà". E poi ha esortato il popolo rom e: "Voi andate avanti con dignità e lavoro. La vera strada è quella della fratellanza e tutti dobbiamo collaborare". Aggiunge ...

MisericordiaTr1 : Papa Francesco a sorpresa abbraccia la delegazione Meter - ItsMeRob_ : Oggi arriva mia 'nipote' in piscina: 'LO SO CHE LO ZIO TI FA ARRABBIARE,ANCHE PAPÀ COMUNQUE FA ARRABBIARE ME.' E m… - MarisaLevi1 : RT @VITAnonprofit: Papa Francesco a sorpresa abbraccia la delegazione @METERONLUS -