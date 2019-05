Il nome del Royal Baby che ha sorpreso tutti | potrebbe essere un omaggio a Lady Diana e

Meghan Markle - il significato segreto delle foto e del nome di suo figlio Archie : Il nome scelto da Meghan Markle e Harry per il figlio nasconde un significato segreto. Baby Sussex si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor, come hanno reso noto i Duchi dopo la presentazione del piccolo al mondo. Un nome sorprendente che ha disatteso tutte le aspettative, ma che ha un senso preciso. Archie sta per Archibald e significa “coraggioso“. All’interno della Monarchia esiste un antenato prestigioso chiamato ...

Royal baby - il nome del figlio di Meghan e Harry è Archie Harrison : Il duca e la duchessa del Sussex hanno presentato il loro primo figlio alla regina Elisabetta e a Filippo, duca di Edimburgo

Il nome del figlio di Harry e Meghan è Archie Harrison Mountbatten Windsor : Il figlio di Harry e Meghan si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor , un nome non tradizionale per il royal baby Sussex. Le foto sono state diffuse questa mattina. È possibile inviare auguri e congratulazioni ai duchi di Sussex scrivendo all'indirizzo di Clarence House. Oppure via web, sul loro account ufficiale....Continua a leggere

Harry e Meghan hanno annunciato il nome del Royal baby : una scelta clamorosa che spiazza tutti [FOTO] : Il Royal baby di Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex è Archie: lo ha ufficializzato l’ufficio stampa della corte reale britannica. scelta particolare e non tradizionale che ha spiazzato tutte le previsioni dei bookmaker, sia quelle più consuete per la famiglia reale britannica, sia quelle più innovative. Il nome completo deciso dai genitori è Archie Harrison, per l’esattezza Archie Harrison Windsor-Mountbatten (dove ...

E' Archie Harrison il nome del royal baby : Sul profilo Instagram della coppia reale insieme a una foto in cui il piccolo viene presentato alla Regina Elisabetta, l'annuncio del nome: Archie