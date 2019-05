Il fotogiornalismo vintage in mostra a Torino

gqitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Nel 2015 Intesa Sanpaolo acquista il patrimonio dell’agenzia fotogiornalistica Publifoto, fondata nel 1937 a Milano da Vincenzo Carrese e chiamata inizialmente Keystone. In questo vasto archivio sono state conservate centinaia di immagini che raccontano la storia del nostro Paese dalla fine degli anni Trenta al 1981, anno della scomparsa del fondatore. Quel ricco patrimonio è oggi incon 240 immagini apresso CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia. Laè strutturata come una sorta di rivista illustrata attraverso varie sezioni che vanno dalla politica alla cronaca, dal costume all’estero, dalla società alla cultura e allo sport con i fatti e i personaggi salienti di quegli anni. Tra questi: il referendum e la proclamazione della Repubblica Italiana nel 1946, le conseguenze dell’attentato a Togliatti, l’alluvione ...