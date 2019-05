I brand più amati nel mondo social 2019 | Made in Italy di nuovo in testa nelle

Randstad Employer brand - Lavoro - BMW e Lamborghini sul podio delle aziende più ambite : Gli italiani sognano di lavorare alla BMW e alla Lamborghini (oltre che alla Ferrero). Sono queste le tre aziende italiane più attrattive come potenziali datori di Lavoro premiate con il Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento assegnato dal primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca globale dedicata all'Employer Branding. Condotta su oltre 200.000 persone in 32 ...

La Liga è l’8° brand con più forza in Spagna : La Liga spagnola è all’8° posto tra le aziende con il marchio più forte in Spagna e al 50° in termini di valore del brand, stimato in 487 milioni di euro. Il valore è stato indicato dalla relazione annuale sui marchi più prestigiosi e più forti di Spagna, preparata da brand Finance. Per la prima […] L'articolo La Liga è l’8° brand con più forza in Spagna è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul ...

Il Randstad Employer brand svela le imprese italiane più attrattive : Milano, 2 apr. (Labitalia) - In un momento di forte carenza di competenze, le imprese non devono i[...]

Gucci in testa alla classifica dei brand italiani che valgono di più al mondo - segue Tim : Quando si tratta di Made in Italy conosciuto e rinomato all'estero, c'è poco da sbagliare: l'Italia, non a caso definita il Belpaese, ricopre ancora un ruolo di primissimo spicco sopratutto in fatto di moda, di cibo, e di automobili che fanno sognare. Ha confermato questo trend anche brandZ, l'agenzia di marketing che ha stilato, in collaborazione con Wpp e Kantar, la graduatoria dei 30 brand italiani di maggior successo e che ha premiato con ...