Highlights Europa League | Valencia-Arsenal 2-4 Video Gol e tabellino

VIDEO Valencia-Arsenal 2-4 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Un grande Aubamayang regala la Finale ai Gunners : Grani emozioni al Mestalla nel ritorno delle semifinali di Europa League 2019 tra Valencia ed Arsenal. La vittoria è andata ai Gunners che si sono imposti 4-2 grazie ad una tripletta di un grande Aubamayang e della rete di Lacazette. Per i padroni di casa a segno un Gameiro (doppietta) mai domo. Di seguito gli Highlights del confronto: GLI Highlights DI Valencia-Arsenal 2-4 VALENCIA – ARSENAL 1-0: IL GOL DI GAMEIRO #Valencia 1:0 ...

Video/ Arsenal Valencia - 3-1 - Highlights - Gunners a valanga - Europa League - : Video Arsenal Valencia, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, semifinale d'andata di Europa League a Londra

Highlights Europa League : Eintracht-Chelsea 1-1. Video Gol e tabellino : Highlights EINTRACHT CHELSEA – Il verdetto finale è stato rimandato al match che si disputerà al ritorno allo Stamford Bridge. In terra tedesca al triplice fischio finale è 1-1 tra l’Eintracht Francoforte e il Chelsea. Un risultato che è certamente più favorevole ai Blues grazie al gol segnato fuori casa, ma comunque non li mette […] L'articolo Highlights Europa League: Eintracht-Chelsea 1-1. Video Gol e tabellino proviene da ...

VIDEO Arsenal-Valencia 3-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. La doppietta di Lacazette e Aubameyang condannano gli spagnoli : All’Emirates Stadium l’Arsenal di Unai Emery si impone 2-1 contro il Valencia nell’andata delle semifinali di Europa League 2019. I “Gunners” si impongono 3-1 grazie alla doppietta di Lacazette e al gol al volo di destro di Aubameyang che consentono ai padroni di casa di ribaltare il punteggio dopo la sorprendente marcatura di Diakhaby nei primi minuti di gioco. La qualificazione per l’atto finale di Baku ...

VIDEO Eintracht Francoforte-Chelsea 1-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Pedro risponde a Jovic : Termina 1-1 alla Commerzbank Arena la sfida valida l’andata delle semifinali di Europa League di calcio tra l’Eintracht Francoforte e il Chelsea. Una partita vibrante quella sul rettangolo verde tedesco che ha visto passare in vantaggio, a sorpresa, i padroni di casa con Jovic. La reazione degli uomini di Maurizio Sarri si è tradotta nel gol di Pedro. Ci aspetta un grande ritorno a Stanford Bridge, dove i blues vorranno ad ogni costo ...

Highlights Europa League : Arsenal-Valencia 3-1. Video Gol e tabellino : Highlights ARSENAL VALENCIA – Il primo atto di questa semifinale di andata di Europa League se lo è aggiudicato l’Arsenal, ma i Gunners non sono ancora certi di aver posto un’ipoteca sul pass per la finale. Il risultato finale dell’Emirates Stadium al triplice fischio dell’arbitro infatti recita un risultato di 3-1 in favore dei padroni […] L'articolo Highlights Europa League: Arsenal-Valencia 3-1. Video Gol e ...

Video/ Chelsea-Slavia Praga - 4-3 - : Highlights - blues in semifinale - Europa League - : Video Chelsea-Slavia Praga, 4-3,: gol e highlights, allo Stamford Bridge i blues approdano in semifinale pur complicandosi la vita nella ripresa.

Video/ Eintracht-Benfica - 2-0 - : gol e Highlights - rimonta tedesca - Europa League - : Video Eintracht-Benfica, 2-0,: gol e highlights, Kostic e Rode cancellano il 2-4 dell'andata e mandano la squadra di Hutter in semifinale di Europa League.

VIDEO Napoli-Arsenal 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decisiva la punizione di Lacazette : Il Napoli saluta l’Europa: la squadra allenata da Carlo Ancelotti, dopo aver perso per 2-0 all’andata in Inghilterra, esce sconfitta anche nella gara di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League per mano dell’Arsenal, che si impone al San Paolo per 0-1 grazie alla rete messa a segno da Lacazette su punizione al 36′. Highlights Napoli-Arsenal 0-1 IL GOL DECISIVO DI Lacazette #Napoli 0:1 #Arsenal | ...

Highlights Europa League : Napoli-Arsenal 0-1. Video Gol e tabellino : Highlights NAPOLI ARSENAL – Doveva essere la serata della rimonta della sconfitta per 2-0 subito all’Emirates Stadium solo una settimana fa, invece il Napoli subisce un’altra sconfitta salutando in questo modo l’Europa League. Al San Paolo infatti segna e alla fine ride per la conquista della qualificazione alle semifinali soltanto l’Arsenal. A decidere il match […] L'articolo Highlights Europa League: ...

Video/ Slavia Praga Chelsea - 0-1 - : Highlights - ai Blues basta Alonso - Europa league - : Video Slavia Praga Chelsea, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita, andata dei quarti di finale di Europa league.

Europa League - Arsenal-Napoli 2-0 : gol e Highlights dei quarti di finale. Il video - Sky TG24 - : Con le reti di Ramsey e Torreira, entrambe nel primo tempo, i Gunners battono gli uomini di Ancelotti. Una partita giocata piuttosto male dagli azzurri che dovranno adesso compiere un'impresa al San ...

VIDEO Quarti Europa League - Highlights - gol e sintesi. Tutte le reti degli altri incontri : Si sono disputati questa sera in contemporanea tutti i Quarti di finale dell’Europa League di calcio: prenotano un posto in semifinale il Benfica, vittorioso in casa contro il Francoforte per 4-2, il Chelsea, che passa per 0-1 a Praga, in casa dello Slavia, ed il Valencia, che fa suo il derby iberico vincendo 1-3 in casa del Villarreal. BENFICA-FRANCOFORTE 4-2 CLICCA PAGINA 2 PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO

VIDEO Arsenal-Napoli 2-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Sconfitta dura da ribaltare per Ancelotti : Il Napoli perde 2-0 in casa dell’Arsenal nella gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League di calcio: gli uomini di Carlo Ancelotti patiscono la partenza a tutta degli inglesi, che passano al 14′ con Ramsey ed al 25′ con Torreira (deviazione di Koulibaly). Al ritorno in Campania servirà un’impresa. GLI Highlights DI Arsenal-Napoli 2-0 IL VANTAGGIO DI RAMSEY #Arsenal 1:0 #Napoli | #EuropaLeague | ...