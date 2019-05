adnkronos

(Di giovedì 9 maggio 2019)lasiempre '.Ernesto Che Guevara , nelle Marche, a Osimo, Matteo, ri,mette i panni del rivoluzionario di sinistra. Rispolverando quel motto, tradotto in tutto il mondo - e in italiano con 'fino alla vittoria sempre' - che tutti i 'compagni' dal '68 in poi hanno fatto proprio. "Viva le Marche libere e indipendenti e 'lasiempre', compagni", dice ...

dromano770 : 'Hasta la victoria', Salvini come il Che - ItaIiaSovrana : RT @SecolodItalia1: «Salvini fascista» e lui sfotte i contestatori citando il Che: «Hasta la victoria siempre» - BinaryOptionEU : 'Hasta la victoria', Salvini come il Che -