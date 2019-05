Graziato italiano detenuto negli Emirati

Massimo Sacco Graziato - l’italiano condannato a 27 anni negli Emirati tornerà a casa : L'imprenditore Massimo Sacco, detenuto da oltre un anno per un presunto traffico di stupefacenti negli Emirati Arabi Uniti, rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Lo hanno confermato fonti della Farnesina. Il 53enne aveva lamentato un trattamento ignobile in carcere: "Mi torturano, scariche elettriche sui testicoli”.Continua a leggere