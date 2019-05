Grande Fratello | Gaetano verso l' eliminazione?

Grande Fratello : Erica e Gaetano si baciano - ma lui la "tradisce" poco dopo : Subito dopo il ragazzo si mostra perplesso: "Potrebbe essere la più bella ma il suo atteggiamento rovina tutto"

Grande Fratello 16 – Quinta puntata di lunedì 6 maggio 2019 – : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Quinta puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Quinta puntata | lunedì 6 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Quinta puntata di lunedì 6 ...

Grande Fratello 2019 - Serena Rutelli risponde alla mamma biologica : «Ho già una madre e un padre. Non voglio rivederla» : Barbara D’Urso durante la diretta del Grande Fratello 2019 svela a Serena Rutelli che Maria, la mamma biologica che l’ha abbandonata da piccola, le ha scritto una lettera. Un momento molto emozionante e intimo vissuto con Grande compostezza. Dopo qualche tentennamento la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli legge la lettera e risponde senza esitazione: «Ho già una madre e un padre. Non voglio rivederla». «Un giorno ci ha ...

Grande Fratello - Valentina le dà della stupida e Francesca sbotta : "Sulle foto sei un'altra" : L'ex-naufraga de L'Isola Dei Famosi, Francesca Cipriani, è tornata sulla cresta dell'onda presentandosi tra gli ospiti in studio nella nuova puntata di 'Pomeriggio 5' ; il talk-show di Canale 5 ...

Michael Terlizzi gay?/ Grande Fratello 2019 : arriva la testimonianza di una ex dama : Nella Casa del Grande Fratello 2019 gli inquilini dubitano sulla sessualità di Michael Terlizzi: fuori invece, una ex dama smentisce l'indiscrezione.

Grande Fratello 2019/ Erica cotta di Gaetano? "Non ci sto capendo niente - mi piace!" : Nella Casa del Grande Fratello 2019 sta per nascere una nuova coppia? Aria di flirt tra Erica e Gaetano, ecco le ultime notizie.

Grande Fratello 16 : la Notaro chiede provvedimenti disciplinari contro la De Andrè : Una nuova bufera si è abbattuta sulla casa del Grande Fratello 16. Ad essere oggetto di pesanti critiche da parte dei social network è ancora una volta Francesca De Andrè, colpevole di avere esagerato con le parole rivolte al suo fidanzato Giorgio. Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato visto uscire di casa in compagnia di una ragazza bionda anche se la tesi è stata prontamente smentita dal diretto interessato. Ma davanti ad immagini molto ...

Grande Fratello - Daniele allontana Martina : colpa di Valentina? : Martina e Daniele del Gf lontani: incomprensioni e cambiamenti d’umore troppo repentini Daniele Dal Moro non starebbe dando le giuste attenzioni a Martina Nasoni. Quest’ultima si è lamentata con le sue amiche del fatto che il ragazzo cambia spesso umore e atteggiamento nei suoi confronti: un giorno è molto affettuoso, il giorno dopo è distante […] L'articolo Grande Fratello, Daniele allontana Martina: colpa di Valentina? ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali querelata da Stefano Laudoni : Stefano Laudoni, nelle scorse ore, ha postato, sul proprio account Instagram, la volontà di querelare l'ex fidanzata Valentina Vignali, attualmente, impegnata come concorrente nella casa del 'Grande Fratello 16'. La cestista, negli scorsi giorni, si è lasciata andare, ad alcune dichiarazioni assai sconvolgenti. L'ex compagno avrebbe, a suo dire, assunto sostanze stupefacenti durante l'attività agonistica:prosegui la letturaGrande Fratello ...

Grande Fratello - Stefano Laudoni diffida Valentina Vignali : 'Voglio tutelare miei interessi' : diffida numero due per . La cestista è una dei concorrenti del , e quando è entrata nella casa ha ricevuto una diffida dal suo ex Laudoni. Il rapporto tra i due non si è concluso bene, e nelle ultime ...

Grande Fratello 2019/ Eliminato - diretta - nomination Mila - Erica - Martina - 5a Puntata : Grande Fratello 2019, Eliminato e diretta quinta Puntata, 6 maggio: Francesca De Andrè è stata tradita? Le immagini mostrate dentro la casa.

Erica e Gaetano - notte di provocazioni al Grande Fratello : “Aspettatevi di tutto” : Gaetano Arena ed Erica Piamonte, al Gf 2019 i gieffini sempre più vicini notte di provocazioni al Grande Fratello tra Erica Piamonte e Gaetano Arena. Non sappiamo come si evolveranno le cose tra i due concorrenti ma pare che la situazione sia destinata ad evolversi parecchio, visto che lui non è certo uno che se […] L'articolo Erica e Gaetano, notte di provocazioni al Grande Fratello: “Aspettatevi di tutto” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello 16 - Gianmarco Onestini sulla dichiarazione di Ivana Icardi : "Non ho percepito un reale interesse da parte sua" : Gianmarco Onestini commenta in confessionale le parole che Ivana Icardi gli ha rivolto nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cognata di Wanda Nara ha interrotto la relazione col compagno Luis Galesio perché tormentata dai dubbi sui sentimenti che nutre per l'inquilino di Cinecittà, con cui ha convissuto per circa tre settimane.Se Ivana si è spinta fino a lasciare il ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè inveisce contro il fidanzato : «Gli do fuoco». Gessica Notaro non ci sta : Francesca De Andrè “Gli do fuoco” è stata una delle frasi con cui Francesca De Andrè, durante l’ultima puntata del Grande Fratello 16, ha commentato l’ipotetico tradimento del fidanzato Giorgio, paparazzato con una donna misteriosa sotto casa della concorrente. Un’espressione forte, sebbene dettata dalla rabbia e da non prendere alla lettera, che ha fatto storcere il naso a molti spettatori ma anche ad una persona ...