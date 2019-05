Grande Fratello | Daniele allontana Martina | colpa di Valentina?

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali querelata da Stefano Laudoni : Stefano Laudoni, nelle scorse ore, ha postato, sul proprio account Instagram, la volontà di querelare l'ex fidanzata Valentina Vignali, attualmente, impegnata come concorrente nella casa del 'Grande Fratello 16'. La cestista, negli scorsi giorni, si è lasciata andare, ad alcune dichiarazioni assai sconvolgenti. L'ex compagno avrebbe, a suo dire, assunto sostanze stupefacenti durante l'attività agonistica:prosegui la letturaGrande Fratello ...

Grande Fratello 2019/ Eliminato - diretta - nomination Mila - Erica - Martina - 5a Puntata : Grande Fratello 2019, Eliminato e diretta quinta Puntata, 6 maggio: Francesca De Andrè è stata tradita? Le immagini mostrate dentro la casa.

Erica e Gaetano - notte di provocazioni al Grande Fratello : “Aspettatevi di tutto” : Gaetano Arena ed Erica Piamonte, al Gf 2019 i gieffini sempre più vicini notte di provocazioni al Grande Fratello tra Erica Piamonte e Gaetano Arena. Non sappiamo come si evolveranno le cose tra i due concorrenti ma pare che la situazione sia destinata ad evolversi parecchio, visto che lui non è certo uno che se […] L'articolo Erica e Gaetano, notte di provocazioni al Grande Fratello: “Aspettatevi di tutto” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello 16 - Gianmarco Onestini sulla dichiarazione di Ivana Icardi : "Non ho percepito un reale interesse da parte sua" : Gianmarco Onestini commenta in confessionale le parole che Ivana Icardi gli ha rivolto nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cognata di Wanda Nara ha interrotto la relazione col compagno Luis Galesio perché tormentata dai dubbi sui sentimenti che nutre per l'inquilino di Cinecittà, con cui ha convissuto per circa tre settimane.Se Ivana si è spinta fino a lasciare il ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè inveisce contro il fidanzato : «Gli do fuoco». Gessica Notaro non ci sta : Francesca De Andrè “Gli do fuoco” è stata una delle frasi con cui Francesca De Andrè, durante l’ultima puntata del Grande Fratello 16, ha commentato l’ipotetico tradimento del fidanzato Giorgio, paparazzato con una donna misteriosa sotto casa della concorrente. Un’espressione forte, sebbene dettata dalla rabbia e da non prendere alla lettera, che ha fatto storcere il naso a molti spettatori ma anche ad una persona ...

Laura Freddi - "gravi difficoltà economiche". Dopo il Grande Fratello - l'orrore senza vergogna : "Le solite cattiverie". Laura Freddi si sfoga su Instagram Dopo che da qualche giorno circola sul web la notizia di sue gravi difficoltà economiche. La notizia è vera, ma semplicemente fa riferimento a una "vicenda vecchia e molto triste, che riguarda un periodo complicato della mia vita che mi ha v

Grande Fratello 16 - Francesca De André vicina a Gennaro : "Sei sincero anche quando dici bugie" : Al Grande Fratello 16 scorrono fiumi di lacrime. Francesca De Andrè non riesce comprensibilmente a riprendersi dalla scorsa puntata in prima serata del reality di Canale 5, dal momento in cui ha visto le immagini del presunto tradimento del compagno Giorgio. Sebbene le foto riportate dai settimanali di cronaca rosa non mostrino altro che il ragazzo che esce dal portone di casa di Francesca insieme ad una bionda, la figlia di Cristiano De ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè scopre le corna del fidanzato in diretta. Urla bestiali - frase oscena : Umiliata in amore e rovinata nel gioco. Francesca De Andrè lunedì sera ha assistito in diretta al Grande Fratello allo scoop di Barbara D'Urso sulle (presunte) corna del fidanzato, Giorgio Tambellini, beccato con la bionda Rosy Zamboni. La figlia di Cristiano e nipote del Grande Fabrizio De Andrè no

Grande Fratello - Mila Suarez ripensa a Alex Belli : la confessione : Mila Suarez del GF 2019 su Alex Belli confessa: “E’ tornato nella mia testa…” Poco fa Mila Suarez ha fatto una clamorosa confessione a Serena Rutelli del Grande Fratello di Barbara d’Urso che ha già creato un bel subbuglio mediatico. Cosa ha detto? La giovane modella ha rivelato alla figlia di Barbara PalomBelli di aver ripensato al suo ex fidanzato Alex Belli, confessando schiettamente: “Ieri mi è tornato in ...

Grande Fratello 16 - Mila provoca Micheal "C'è una ragazza che ti interessa nella casa?" lui risponde "No" : Orfano di Christian Imparato, Micheal Terlizzi ora si ritrova senza colui che dall'inizio dell'esperienza nella casa del Grande Fratello lo ha supportato (e sopportato). Per coprire l'assenza del concorrente eliminato lunedì, Mila Suarez è rimasto in compagnia del giovane chiacchierando in giardino durante la nottata."Ti dispiace che sia uscito Cristian?" chiede la modella a Micheal che risponde intristito: Mi dispiace molto perché è stato ...

Dal Grande Fratello la Vignali critica la Cipriani che risponde a tono tramite Twitter : La Vignali la definisce: “Stupida”, la Cipriani risponde tramite Twitter Valentina Vignali, in questi giorni passati nella Casa di Cinecittà, ha fatto una clamorosa rivelazione su Francesca Cipirani che ha lasciato davvero tutti senza parole. Difatti la popolare cestista ha confessato agli altri concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso di aver conosciuto la showgirl un po’ di tempo … Continue reading Dal Grande ...

Grande Fratello - parla la sorella di Francesca De Andrè : "Giorgio Tambellini non l'ha tradita" : La sorella della gieffina ospite a Pomeriggio 5 smentisce il presunto tradimento di Giorgio Tambellini.