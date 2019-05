GP Spagna 2019 | gli orari del weekend in TV

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari deve vincere - Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù al Montmeló con la Rossa : “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase che riecheggia in un campo da calcio, noto agli appassionati e ai tifosi di una compagine con strisce bianche e nere. In questo caso, però, parliamo di macchine, parliamo di Formula Uno. Nel prossimo weekend, al Montmeló (Spagna), la Ferrari non ha scelta, deve imporsi. Sul circuito catalano, conosciuto a menadito dai team perché sede dei test pre-stagionali, la ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas sogna di emulare Nico Rosberg. Lewis Hamilton non può abbassare la guardia : Il Mondiale Formula 1 2019 è cominciato senz’ombra di dubbio nel segno di una Mercedes dominante, capace di stabilire la miglior partenza di sempre per un team con quattro doppiette consecutive nei primi quattro appuntamenti della stagione. La scuderia di Stoccarda, reduce da cinque stagioni trionfali in cui ha ottenuto l‘en plein di titoli piloti e costruttori, è riuscita ancora una volta a presentarsi ai blocchi di partenza del ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel è ancora un top driver? Serve una svolta o il rapporto con la Ferrari rischia di compromettersi… : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo alla vigilia del quinto round del ...

Spagna 2019 : la F1 alla grande prova di Barcellona : GP di Spagna 2019, ci siamo! Quello di Barcellona è probabilmente il circuito più conosciuto dai team, grazie anche agli 8 giorni di test collettivi pre-stagione, ma resta un tracciato molto impegnativo. Per la seconda volta quest’anno (dopo il Bahrain), Pirelli ha nominato le tre mescole più dure della gamma: C1, C2 e C3 saranno […] L'articolo Spagna 2019: la F1 alla grande prova di Barcellona sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - GP Spagna 2019 : Vettel : “Dobbiamo vincere al Montmelò” - Leclerc : “La SF90 dovrà tornare quella di febbraio” : La Ferrari sbarca in Catalogna per rilanciarsi. Il Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno dovrà essere quello del riscatto, per non dovere già dire addio ai sogni di gloria già a maggio. Sarà battaglia sul circuito del Montmelò, uno dei tracciati più conosciuti dai piloti, sia perchè ci si corre dai primi anni ’90, sia perchè è ampiamente impegnato per i test pre-stagionali. Solitamente la pista iberica vede la Mercedes primeggiare, ...

F1 - GP Spagna 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Analisi e possibili strategie : Manca davvero poco al quinto appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il GP di Spagna che si correrà in Catalogna, su uno dei circuiti dove le velocità massime raggiunte sono tra le più basse (per un tracciato non cittadino) a causa del grande carico aerodinamico richiesto nei due settori conclusivi. Proprio in questa direzione di generare carico e aderenza, la Ferrari ha deciso di proporre per l’occasione delle significative modifiche su ...

F1 - GP Spagna 2019 : la pista di Montmelò ai raggi X. Aerodinamica fondamentale - Mercedes favorita? Precedenti favorevoli a Stoccarda : Il conto alla rovescia che poterà il Circus del Mondiale di F1 2019 al quinto round iridato sta per terminare. Sul circuito del Montmelò (Spagna) ci si aspetta una reazione della Ferrari. La Rossa deve leccarsi le ferite dopo le quattro doppiette dei primi quattro appuntamenti della Mercedes. Le Frecce d’Argento hanno siglato un primato significativo e quindi spetterà al Cavallino Rampante invertire il trend. Non sarà cosa facile perchè la ...

F1 - GP Spagna 2019 : gli aggiornamenti aerodinamici che la Ferrari porterà a Barcellona. Le armi per risorgere : La F1 si prepara a tornare sul circuito di Montmelò per il GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2019, dopo che i primi quattro hanno letteralmente parlato una sola lingua, quella Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono infatti spartiti in questo avvio di stagione due vittorie e due secondi posti a testa, fatto senza precedenti nella storia della F1, con il finlandese che detiene però di un punto la leadership del campionato per via ...