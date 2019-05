Governo | Landini | ‘stop litigi | lavorare a ripresa che non c’è’

Manovra : Landini - ‘conti Governo non tornano - no a taglio spesa’ : Palermo, 9 mag.(AdnKronos) - Le parole del ministro Giovanni Tria confermano che "i conti del Governo non tornano e che hanno semplicemente rinviato una Manovra che devono fare. Pensiamo che sia inaccettabile perché il taglio della spesa vuole dire tagliare sulla sanità, sulle pensioni, sulle questi

Concertone Primo maggio - Landini : 'Al Governo dedicherei 'Bella Ciao' : Landini, Barbagallo e Furlan in Piazza San Giovanni, a Roma, al tradizionale 'Concertone' del Primo maggio organizzato dai sindacati. 'Al governo dedicherei 'Bella Ciao'', dice il segretario della ...

L’affondo del segretario Cgil Maurizio Landini : “Il Governo è connivente con i fascisti” : Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, attacca il governo e soprattutto la Lega, accusandoli di essere conniventi con il fascismo: "C'è una connivenza, una copertura, c’è un lasciar fare, quasi a dire che si possono fare cose che sono contro la nostra Costituzione, contro la nostra storia, contro la nostra democrazia".Continua a leggere

Governo - Landini (Cgil) : “Litiga su tutto e rinvia decisioni. Distanza siderale tra quello che dicono e quello che fanno” : Questo è “un Governo che non sta governando. Continua a litigare su tutto e di fatto rinvia le decisioni ed allunga i tempi delle risposte”. Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a margine di una iniziativa del sindacato sul welfare, commentando le ultime tensioni tra Lega e M5s sul “salva Roma”. “Continuano a usare nomi molto elettorali: decreto crescita, decreto sblocca ...

Landini : "Se Governo vuol cambiare Paese ascolti i lavoratori" : Agenzia Vista, Roma, 15 marzo 2019 Landini se Governo vuol cambiare Paese ascolti i lavoratori La manifestazione dei lavoratori edili in Piazza del Popolo a Roma. Presenti i segretari generali di Cgil,...

Maurizio Landini : "Per la prima volta il Governo parla con i sindacati" : "Siamo di fronte a una novità, l'apertura di un confronto sulle richieste messe in campo il 9 febbraio. Non vuol dire di avere la certezza del risultato, ma il governo riconosce il confronto con i sindacati". Così il leader CGIL Maurizio Landini in conferenza stampa al Ministero del Lavoro, in vista dei tavoli di confronto che si terranno tra le sigle sindacali e l'esecutivo. "Noi ripetiamo che il confronto va svolto prima di ...

Blutec - Landini : “È un fatto molto grave - il Governo si faccia garante dei lavoratori” : L’arresto dei vertici di Blutec è un fatto “molto grave”, ed è “importante che il Ministero dello Sviluppo economico, dove sono stati fatti gli accordi, riconvochi tutte le parti per affrontare la situazione e lo faccia in tempi rapidi”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della cerimonia per i 60 anni del Cnel. “Il governo deve farsi garante di trovare una soluzione per ...

I precari - la sinistra - il Governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la sua Cgil : ... ma ricordiamo 5 anni di lotte dei lavoratori grazie ai quali oggi puoi parlare di un'azienda siderurgica che investe miliardi nell'impatto ambientale come non c'è da nessun'altra parte al mondo. Su ...

I precari - la sinistra - il Governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la "sua" Cgil : Intervista a tutto campo al nuovo segretario generale del sindacato. Che spiega le sue strategie. "C’è un problema di ribellione collettiva e solidale che dobbiamo costruire nel mondo del lavoro, tornando alle radici del sindacato" Congresso Cgil, cosa c'è da sapere sulla sfida tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla " Maurizio Landini: "Io, la sinistra, mio papà partigiano e le vacanze a Gabicce Mare" "

Lavoro - Landini : “Salario minimo? Non lo stabilisce il Governo - ma le parti sociali con i contratti nazionali” : “I salari in Italia sono troppo bassi e infatti sono aumentati i lavoratori poveri. Bisogna far pagare meno tasse sul Lavoro dipendente, con un’azione fiscale che faccia pagare le tasse a chi evade e ripristinare il principio della progressività fiscale: chi più prende e possiede deve pagare di più. Questo diremo al Ministro Luigi Di Maio”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil fissa i paletti per il prossimo ...