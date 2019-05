Governo | Di Maio a Lega | basta strategia e provocazioni

La studentessa alla Camera : “Valori democratici messi in discussione da chi ha ruoli di Governo”. Applausi da Di Maio : Nel giorno della commemorazione delle vittime di terrorismo, con la celebrazione alla Camera di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso la parola una studentessa: “I valori democratici del nostro Paese paiono, a volte, messi in discussione da chi ricopre ruoli nel governo“. Un lungo applauso, da parte di buona parte dei parlamentari, l’ha interrotta, compreso quello del vicepresidente del Consiglio, ...

Governo : Di Maio può andare in crisi solo sulla corruzione : Di Maio: Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo dato un bel segnale, ora subito al lavoro sul contratto di Governo, anche domani si può fare

Di Maio : il Governo può andare in crisi solo sulla corruzione : Roma, 9 mag., askanews, - "Il governo può andare in crisi solo sulla corruzione". E' quanto ha affermato il vice premier Luigi Di Maio intervenendo a Radio Anch'io su Rai Radio1.Il vice premier ha ...

Il futuro del Governo dipende più dai disastri di Salvini e Di Maio che da Siri : I danni causati dal populismo, secondo punto, sono quelli che riguardano l'economia, certo, ma sono anche quelli legati a un altro fenomeno di cui Salvini è stato carnefice e di cui potrebbe restare ...

Governo - Conte revoca le deleghe a Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Droghe - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Siamo tutti contro - basta minacciare il Governo” : Scontro tra i due alleati di governo anche sul tema delle Droghe, dopo le minacce di Matteo Salvini sulla tenuta dell'esecutivo sulla questione. Risponde Luigi Di Maio: "Ogni persona è contro la droga, lo sono anche le vittime stesse. Siamo tutti contro le Droghe. basta minacciare il governo. basta. Gli italiani non ne possono più".Continua a leggere

Otto e mezzo - Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : "Su questo sono pronto mandare a casa il Governo" : "Si questo sono pronto a mandare a casa il governo". Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, lancia un messaggio chiaro e netto a Luigi Di Maio: "Io sulla droga con i Cinque Stelle sì che ci litigo, perché qualcuno vorrebbe che lo Stato diventasse spacciatore". Il ministro dell'Intern

Governo - Siri non è più sottosegretario. Esulta Di Maio : 'Vittoria degli italiani onesti' : Non c'è principio di colpevolezza, valuteremo sempre caso per caso come forza politica, ma ci vuole precauzione come istituzioni, perché teniamo alla credibilità di questo Governo, non potevamo ...

Siri via dal Governo - revocate le deleghe Di Maio : «La vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»