Google sta testando le Mini-app nella Ricerca Google e in Google Assistant

I tecnici di Google Stadia spiegano perché la latenza non sarà un problema sulla nuova console : Google ha concluso il primo giorno del suo evento annuale per gli sviluppatori, Google I / O, in cui sono state date alcune informazioni circa Google Stadia.Durante la conferenza di appena un'ora dell'evento di tre giorni, alcuni membri dello staff di Google sono saliti sul palco per delineare il modo in cui la compagnia sta riducendo la latenza a livelli impercettibili e la creazione di uno streaming da utilizzare all'interno dei PC di gioco ...

Come installare la Google Camera su Xiaomi Redmi Note 7 : Avete intenzione di migliorare le foto scattate con il vostro dispositivo? In realtà questo è possibile attraverso la Google Camera (chiamata anche Gcam), un’app che attraverso un algoritmo migliora Notevolmente le qualità delle foto, in leggi di più...

Google I/O 2019 - Virgilio Sport protagonista della seconda giornata : ... la seconda giornata del Google I/O 2019 è stata caratterizzata da interventi di carattere tecnico rivolti principalmente a sviluppatori e tecnici del mondo di Big G. Si è parlato, ad esempio, dei ...

Google Assistant aiuta anche chi non può parlare grazie al progetto italiano Diva : Gli assistenti vocali sono il futuro. Ne è conferma il fatto che, insieme alle Intelligenze Artificiali, sono stati protagonisti degli ultimi annunci di Microsoft e Google. Dalla grande rivoluzione rischiano di essere tagliate fuori le persone che non possono parlare. A rimediare ci ha pensato Lorenzo Caggioni, ingegnere della sede milanese di Google, che ha creato Project Diva, dove Diva sta per DIVersely Assisted (Diversamente Assistito). È un ...

Il team di HTC acquisito da Google lo scorso anno è dietro l'intera produzione dei nuovi Google Pixel 3a.

Nel corso della conferenza Google I/O 2019, è emerso che Play Protect ora esegue la scansione di 50 miliardi di applicazioni al giorno. Il numero è stato annunciato come parte del focus su privacy e sicurezza durante l'evento.

Il nuovo Google Pixel 3a costa meno del Samsung Galaxy S10 - ma fa foto migliori con poca luce : Sta facendo discutere non poco in queste ore l'ultimissimo arrivato in casa Android, vale a dire il cosiddetto Google Pixel 3a, che nonostante un prezzo di listino pari a "soli" 399 euro, a detta di alcuni esperti del settore può essere paragonato addirittura al tanto decantato Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato più da vicino la scheda tecnica dell'ultimo arrivato, con un articolo specifico pubblicato in mattinata, ora possiamo prendere in ...

Il team di Google ha reso noto di essere attento a quella che è la novità del momento nel settore della telefonia, ossia gli smartphone che si piegano

Nel corso di uno dei keynote più interessanti mai visti al Google I/O, il colosso di Mountain View ha annunciato numerose novità legate alla propria linea di speaker e smart display Google Home, che da oggi confluiscono nel brand Google Nest. Dite addio al concetto di casa intelligente, che Google vuole sostituire con quello di […]

Nel corso del keynote intropduttivo del Google I/O 2019, in programma fino al 9 maggio, Google ha annunciato tantissime novità legate a Google Assistant.

Tra le tante novità annunciate in occasione di Google I/O 2019 dal colosso di Mountain View ne troviamo anche una che riguarda i timer e le sveglie

Da Master & Dynamic arrivano delle nuove cuffie di fascia alta che si caratterizzano per un design curato sin nei minimi particolari e il supporto a Google Assistant

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL la presentazione stasera : stasera verrà ufficialmente svelato il nuovo prodotto di Gamma Media dei Device di Google, i nuovi Pixel 3a e Pixel 3a XL. L’Evento – strategicamente molto importante per Google, avviene contemporaneamente ala conferenza annuale Google I/O dedicata agli sviluppatori Android. Alcune specifiche trapelate parlano dell’assenza del Notch, per un display graficamente tradizionale, ma comunque con caratteristiche che garantiscono ...

Ecco una brochure con le specifiche tecniche di Google Pixel 3a da cui spunta un fatto molto interessante: udite udite, si possono leggere le stesse specifiche della fotocamera posteriore di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL.