Google Assistant aiuta anche chi non può parlare grazie al progetto italiano Diva

Google annuncia la nuova generazione di Google Assistant - dieci volte più veloce e più personale : arriverà con i Google Pixel 4 : Nel corso del keynote intropduttivo del Google I/O 2019, in programma fino al 9 maggio, Google ha annunciato tantissime novità legate a Google Assistant. L'articolo Google annuncia la nuova generazione di Google Assistant, dieci volte più veloce e più personale: arriverà con i Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato : Da Master & Dynamic arrivano delle nuove cuffie di fascia alta che si caratterizzano per un design curato sin nei minimi particolari e il supporto a Google Assistant L'articolo Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ci spia e ascolta download Princeton IoT Inspector : I dispositivi smart connessi a Internet condividono molte informazioni che raccolgono su di te durante l'uso ma anche quando non li stai usando. Installa l'app che ti avvisa quando Google Assistant ti spia a tua insaputa.

Gli altoparlanti con Google Assistant potrebbero presto offrire pulsanti predefiniti per le domande frequenti : Pare che smart speaker e display dotati del supporto a Google Assistant a breve potranno consentire agli utenti di assegnare precisi comandi ad appositi pulsanti L'articolo Gli altoparlanti con Google Assistant potrebbero presto offrire pulsanti predefiniti per le domande frequenti proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant può raccontare storie - favole e leggere libri - ma non in Italia : Google Assistant può raccontare storie, favole e leggere libri dall'account Play libri, ma purtroppo non in Italia, almeno per ora: l'assistente virtuale diventa sempre più amico dei più piccoli. L'articolo Google Assistant può raccontare storie, favole e leggere libri, ma non in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il 30 aprile iRobot cambierà il modo di connettere Roomba a Google Assistant : Il 30 aprile 2019 iRobot, ossia il produttore degli speciali aspirapolvere Roomba, eliminerà il vecchio modo di collegare un dispositivo alla smart home L'articolo Il 30 aprile iRobot cambierà il modo di connettere Roomba a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant aggiunge il supporto nativo per gli irrigatori e i rilevatori di perdite dalle condotte : Un numero sempre crescente di categorie di prodotti per l'automazione domestica sono supportate in modo nativo da Google Assistant, ma alcune devono essere specificatamente indirizzate vocalmente, come gli irrigatori per i prati e i rilevatori di perdite dalle condotte. Ora Google ha annunciato che diverse aziende del settore, come Rachio, Rain Bird, LeakSmart e Flo by Moen, hanno aggiunto l'integrazione nativa di Google Assistant. L'articolo ...

Il governo inglese aggiunge oltre 12.000 informazioni ufficiali per Google Assistant e Amazon Alexa : Il governo britannico ha deciso di evitare errori che riguardino le informazioni "ufficiali" sul Paese ed ha aggiunto oltre 12.000 dati per Google Assistant e Alexa L'articolo Il governo inglese aggiunge oltre 12.000 informazioni ufficiali per Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Il tasto dedicato a Google Assistant in arrivo su più Chromebook e vari accessori : In futuro dovrebbe essere sempre più semplice utilizzare Google Assistant grazie ad un apposito pulsante implementato in tastiere e altri accessori L'articolo Il tasto dedicato a Google Assistant in arrivo su più Chromebook e vari accessori proviene da TuttoAndroid.

Facebook lavora al suo assistente virtuale per sfidare Siri - Alexa e Google Assistant : In realtà il colosso di Mark Zuckerberg non è del tutto nuovo al mondo degli assistenti virtuali visto che nel 2015 aveva lanciato M , pensato per dare suggerimenti agli utenti che utilizzavano ...

Roav Bolt è un piccolo accessorio che porta Google Assistant nelle automobili : Scopriamo Roav Bolt, un piccolo dispositivo per auto che permette di avere Google Assistant sempre a portata di mano senza toccare lo smartphone. L'articolo Roav Bolt è un piccolo accessorio che porta Google Assistant nelle automobili proviene da TuttoAndroid.

Volete una primavera più salutare? Ecco come Google Home e Google Assistant possono aiutarvi : È arrivata la primavera e Google ci ricorda che con Google Assistant e Google Home è possibile rimanere in forma, dormire meglio e diventare più attivi. L'articolo Volete una primavera più salutare? Ecco come Google Home e Google Assistant possono aiutarvi proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ora può disarmare i sistemi di sicurezza ADT Pulse e rende più semplice ottenere aggiornamenti sul cricket : Da oggi l'app ADT Pulse consente anche di disarmare i sistemi di sicurezza e sbloccare la porta dell'ingresso principale tramite Google Assistant con alcuni semplici comandi vocali. Google sta anche introducendo nuove funzionalità in Google Assistant per rendere più facile seguire tutte le azioni di cricket e chiedere un riepilogo delle partite del giorno e di ottenere informazioni su tutte le azioni che si svolgono a livello ...

Google Assistant permette ora di ricaricare il credito TIM con i comandi vocali : TIM fa un altro passo verso Google Assistant che permette ora di ricaricare il credito residuo e pagare le proprie fatture a voce, direttamente con i comandi vocali. E in più l'assistente di Google consente inoltre di conoscere tutti i dettagli delle proprie offerte di linea fissa. L'articolo Google Assistant permette ora di ricaricare il credito TIM con i comandi vocali proviene da TuttoAndroid.