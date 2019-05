Gli Stati Uniti hanno detto di aver sequestrato una nave cargo nordcoreana che

Gli Stati Uniti non sanno come gestire tutti i richiedenti asilo : Il problema non sono tanto i numeri quanto che i migranti usano gli ingressi legali: c'è un picco senza precedenti di regolari richieste di protezione, e il sistema burocratico sta collassando

Un senatore deGli Stati Uniti vuole introdurre una legge per vietare le loot box nei giochi per minori : Un senatore degli Stati Uniti ha in programma di introdurre una legge per vietare le loot box nei giochi orientati verso i minori, riporta VG247.com.Il senatore del Missouri, Josh Hawley, vuole impedire ai publisher di includere loot box nei titoli commercializzati per i bambini. La legge che ha proposto proibirebbe anche ai bambini di accedere alle loot box nei giochi commercializzati per gli adulti.Secondo Hawley, la sua legge sulla protezione ...

Chiude la centrale nucleare di Three Mile Island - in Pennsylvania - dove nel 1979 avvenne il più grave incidente nucleare deGli Stati Uniti : La centrale nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania, Chiuderà entro il 30 settembre: lo ha annunciato mercoledì Exelon, la principale compagnia per la fornitura di energia elettrica degli Stati Uniti, che gestisce l’impianto. Three Mile Island è famosa per

00 : 47 | Europee - i presidenti deGli Stati : "Votare per una Ue forte" : 09.05.2019 - I presidenti di 21 Paesi dell'Unione europea hanno invitato i cittadini a partecipare alle elezioni Europee del 26 maggio, a sostegno di una Ue "forte e con istituzioni comuni efficaci". L'appello congiunto, promosso dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, è stato firmato da tutti i capi di Stato eletti dell'Unione ma non dai re, che tendono ad astenersi da dichiarazioni politiche.

Russiagate - Gli Stati Uniti a un passo da crisi costituzionale. Il Senato invia ordine di comparizione a Donald Trump Junior : Gli Stati Uniti, per la prima volta nella presidenza Trump, sono a un passo dalla crisi costituzionale, con uno scontro tra repubblicani e democratici che rischia di arrivare alla Corte Suprema. La tensione e' salita dopo che il presidente ha invocato il privilegio esecutivo per evitare la consegna al Congresso del rapporto completo di 448 pagine redatto dal procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, come richiesto dalla Camera a ...

Brasile : paese escluso da lista dei 25 miGliori stati in cui investire : Brasilia, 08 mag 20:30 -, Agenzia Nova, - Il Brasile finisce fuori dalla classifica dei 25 migliori paesi del mondo dove fare investimenti redatta dall'autorevole società di consulenza statunitense A.T.Kearney. Si tratta della prima volta in 21 anni, da quando nel 1998 è il Brasile fu incluso per la prima ...

Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch neGli Stati Uniti possiede anche PS4 o Xbox One : L'analista NPD, Mat Piscatella, ha rivelato che Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche una PS4 o una Xbox One, riporta Segmentnext. È una conferma che la proprietà multipiattaforma tra i possessori di Nintendo Switch è molto alta.Tuttavia, tenete presente che il report di NPD riguarda solo le persone che vivono negli Stati Uniti. È possibile che la situazione sia simile anche in altre parti del mondo.Ciò ...

Pamela Prati - la denuncia deGli organizzatori della cerimonia : 'Non siamo stati pagati' : Da pochissime ore, sul settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, sono apparsi degli articoli molto interessanti inerenti le nozze saltate di Pamela Prati. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare in data odierna ma, per apparenti problemi di salute della showgirl, la cerimonia è stata rinviata a data da destinarsi. Nel tentativo di indagare molto più a fondo, i giornalisti di Chi sono andati ad intervistare alcuni organizzatori ...

Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano - come premio per aver tolto il suo sostegno a Maduro : Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano, come premio per aver tolto il suo sostegno al governo di Nicolás Maduro, in un tentativo di incoraggiare altri militari a passare dalla parte del leader dell’opposizione Juan Guaidó.

La riunione del Consiglio Artico è finita senza una dichiarazione contro il cambiamento climatico per via deGli Stati Uniti : Lunedì e oggi si è tenuta a Rovaniemi, in Finlandia, l’undicesima riunione del Consiglio Artico, un forum intergovernativo dedicato alle questioni economiche e ambientali che interessano i paesi affacciati sul mar Glaciale Artico, e per la prima volta dal 1996

Tangenti - Buffagni (M5s) : “In Lombardia sono stati arrestati Gli amici di Salvini”. E attacca Repubblica : “Stamattina ci siamo svegliati tutti, in particolare noi lombardi, con brutte notizie per qualcuno, ma belle notizie per un Paese che vuole continuare una lotta alla corruzione seria. sono stati arrestati gli amici di Salvini di Forza Italia in Lombardia, perché sapete che la Lega lì governa con Forza Italia“. Così, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sottosegretario M5s agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, ...

Nuova tangentopoli a Milano? 43 misure cautelari. Arrestati consiGliere regionale e candidato FI (VIDEO) : Tangenti per aggiudicarsi appalti pubblici. Sono 43 le misure cautelari (28 gli arresti) eseguite oggi tra la Brianza e Torino in un’operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza al termine di indagini su un presunto giro di mazzette tra Lombardia e Piemonte. Le misure cautelari sono state notificate nelle province di Monza e Brianza, Milano, Varese, Novara, Pavia, Alessandria, Torino e Asti. L’inchiesta, ...

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiGlieri di Forza Italia arrestati nell'inchiesta su appalti e tangenti : ... come quando nel 2015 affiancarono Francesco Sicignano , l'uomo che sparò a un ladro a Vaprio d'Adda , nella conferenza Sicurezza e legittima difesa: politica, strategia e azioni. Chi sono i due ...

Pallavolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia - daGli Stati Uniti arriva la centrale Symone Speech : La Banca Valsabbina Millenium Brescia comunica di aver raggiunto l’accordo con la centrale statunitense Symone Speech per la stagione 2019-2020 La nuova Leonessa è nata negli Stati Uniti a Chicago (Illinois) il 29 maggio 1997, alta 191 centimetri, ha frequentato l’high school ad Oak Park-River Forest (nei sobborghi di Chicago) prima di passare alla storica università di Georgetown nella capitale Washington DC. Con la maglia delle Hoyas, ...