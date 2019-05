Gli smartphone pieghevoli saranno prodotti di nicchia fino al 2023 | richiedono troppi

WhatsApp dirà addio a vecchie versioni di Android dal prossimo anno : ecco Gli smartphone che non funzioneranno più : WhatsApp ha annunciato la fine del supporto ufficiale a Windows Phone e alle versioni più vecchie dei sistemi operativi Android e iOS. L'articolo WhatsApp dirà addio a vecchie versioni di Android dal prossimo anno: ecco gli smartphone che non funzioneranno più proviene da TuttoAndroid.

ToGliere lo smartphone a tuo fiGlio salverà la sua creatività : Li chiamano nativi digitali, sono i bambini di oggi, nati e cresciuti a pane e tecnologia. Ma se da un lato questa è una fortuna, dall’altro non mancano le insidie. In particolare gli smartphone e i tablet andrebbero “somministrati” con attenzione perché, fra le altre cose, rischiano di sfavorire la creatività che, pur essendo innata, necessita di essere quotidianamente coltivata. Tuttavia, impedire ai piccoli di utilizzare questi mezzi non è ...

Meizu X8 e ZTE Axon 9 sono i miGliori smartphone per rapporto qualità prezzo di aprile 2019 secondo AnTuTu : Ecco i migliori smartphone per rapporto qualità prezzo secondo AnTuTu. Fra gli economici ha la meglio Meizu X8, mentre la classifica di AnTuTu fra i 250 e i 400 euro circa, domina ZTE Axon 9 che supera di un soffio Meizu 16 e Xiaomi Mi 8. L'articolo Meizu X8 e ZTE Axon 9 sono i migliori smartphone per rapporto qualità prezzo di aprile 2019 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Xiaomi : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi indicheremo i migliori Smartphone Xiaomi per ogni fascia di prezzo. Ormai Xiaomi non è più una marca solo per gli addetti ai lavori, ma è conosciuta anche dai meno leggi di più...

Ecco Gli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android Q : Vale la pena fare un piccolo riassunto per quel che riguarda i Galaxy di Samsung basandoci sulle politiche di aggiornamento del produttore di Seul L'articolo Ecco gli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android Q proviene da TuttoAndroid.

Le novità che Google porterà nelle case - e suGli smartphone - : E, diciamo la verità, si sprecano spesso e volentieri per novità che non rivoluzioneranno certo il mondo. Quando però Google ha offerto una dimostrazione del suo 'nuovo' assistente digitale, che ...

Le novità che Google porterà nelle case (e suGli smartphone) : Doveva essere il giorno del Pixel 3A, lo smartphone economico di Google. Ed è arrivato. Ma nella conferenza I/O a rubare l'occhio sono alcune funzioni che arriveranno presto: accorgimenti sulla privacy (Maps in incognito) e un'assistente digitale che – se le dimostrazioni viste sul palco saranno confermate alla prova pratica – sembra davvero fare un salto notevole. Pixel 3A, lo smartphone economico Lo smartphone economico di Google si chiama ...

Dal 1 gennaio 2020 WhatsApp non supporterà più Gli smartphone Windows Phone : Chi sta ancora usando uno smartPhone con sistema operativo Windows Phone, come ad esempio i prodotti dell’ormai defunta gamma Lumia, dal 1 gennaio 2020 non potrà più accedere a WhatsApp. Non è una tempesta a ciel sereno, la notizia era nell’aria da diversi mesi, ora è arrivata la conferma ufficiale tramite il blog dell’azienda produttrice. Del resto, la versione di WhatsApp per Windows Phone non è più in sviluppo da tempo, e ...

Smartphone - ecco perché alcuni produttori non voGliono più la certificazione IP : (Foto: OnePlus) I nuovi OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro non avranno certificazione IP di resistenza all’acqua, ma questo non significa che non saranno in grado di sopravvivere a un tuffo e a un bagno, volontario o non che sia. Con un video che vede il top di gamma prossimo venturo cadere in un secchio: il produttore cinese conferma dunque questa abilità ma al contempo anticipa che scorrendo nella lista delle specifiche tecniche non si leggerà alcuna ...

Ecco tutti i link per scaricare Android Q Beta 3 suGli smartphone non Pixel : La Beta 3 di Android Q è disponibile anche per sedici dispositivi non Pixel: Ecco tutti i link e le istruzioni per scaricarli e installarli. L'articolo Ecco tutti i link per scaricare Android Q Beta 3 sugli smartphone non Pixel proviene da TuttoAndroid.

Smartphone per scattare foto : i miGliori da comprare : Uno Smartphone fotocamera ottimo deve ovviamente avere varie caratteristiche sia hardware che software. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto leggi di più...

Smartphone compatti : i miGliori da compare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo dei migliori Smartphone compatti 2019, cioè quei device con dimensioni accettabili e con schermi più piccoli. Dopo un periodo in cui sembrava che le aziende facessero solo Smartphone leggi di più...

Smartphone 400 euro : i miGliori da comprare : Quale Smartphone comprare a 400€? È una bella domanda, perché attualmente è proprio questa la categoria più interessante sul mercato. Al suo interno è possibile trovare dispositivi davvero incredibili e anche qualche top di gamma leggi di più...

Gli smartphone OnePlus hanno un bug relativo ai contatti di composizione rapida ma è in arrivo il fix : Gli utenti OnePlus che usano la funzionalità speed dial per chiamare rapidamente i contatti preferiti potrebbero aver notato che vengono cancellati ogni giorno L'articolo Gli smartphone OnePlus hanno un bug relativo ai contatti di composizione rapida ma è in arrivo il fix proviene da TuttoAndroid.