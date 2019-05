Gli Imagine Dragons si esibiranno nella finale di UEFA Champions League

Finale di Champions - Gli Imagine Dragons scelti per esibirsi : Finale Champions cerimonia apertura – UEFA e Pepsi hanno annunciato che la band vincitrice del Grammy Award, gli Imagine Dragons, si esibirà dal vivo in occasione della cerimonia d’apertura presentata da Pepsi della Finale di UEFA Champions League 2019, tra Tottenham e Liverpool. La band, conosciuta per le celebri hit “Believer”, “Radioactive” e “Thunder”, salirà […] L'articolo Finale di Champions, gli Imagine Dragons scelti ...

Trenitalia - "Speciale Concerti" : a Firenze in treno il 2 giugno per Gli "Imagine Dragons" : Sempre presente Trenitalia nell'impegno "tempo libero-cultura". Per questa occasione l'obiettivo è Firenze con "Speciale Concerti" per l'esibizione del gruppo musicale statunitense "Imagine Dragons". ...

Dan Reynolds deGli Imagine Dragons diventerà papà per la quarta volta : Lui e la moglie si erano da poco riconciliati The post Dan Reynolds degli Imagine Dragons diventerà papà per la quarta volta appeared first on News Mtv Italia.