Gli anni ’80 e la spensieratezza dell’amore ne Il Senso di Fiorella Mannoia audio e

ESCLUSIVA On. Fratoianni - Sinistra Italiana - : "Seria battaGlia contro le diseguaGlianze - allarme disoccupazione di massa" : Ma c'è un fatto incontrovertibile, a prescindere dalle sentenze dei tribunali: il rapporto fra un certo mondo economico e una certa politica è malato e va interrotto con ogni mezzo possibile. D'altra ...

Tennis - Jannik Sinner si qualifica aGli Internazionali d’Italia se… Tutte le possibilità per giocare a Roma : Jannik Sinner ha perso la finale delle pre-qualificazioni che mettevano in palio un posto per gli Internazionali d’Italia 2019, il Masters 1000 che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Il giovane altoatesino ha lottato con Andrea Basso ma è stato battuto in rimonta in tre set e dunque non ha potuto festeggiare l’accesso al tabellone principale del torneo più importante che si gioca nel nostro ...

Scandicci - si barrica in casa e sequestra fiGlia di 8 anni : irruzione dei carabinieri : Per ore l'uomo è rimasto chiuso in casa con la figlioletta che era stata affidata momentaneamente a lui nell'ambito dell'accordo di separazione con la moglie. A lanciare l'allarme è stata la madre della bimba che era andata a prenderla a scuola ma non l'ha trovata. Per il 45enne sono scattate le manette per sequestro di persona.Continua a leggere

Max Pezzali si sposa a 51 anni con la sua miGliore amica Debora Pelamatti (e smentisce la “sua” ‘Regola dell’amico’) : “In pochi casi sporadici l’amicizia può consentire un approfondimento di conoscenza che fa capire alle due persone di essere più simili di quanto pensassero e quindi di avvicinarsi sentimentalmente”: parole di Max Pezzali che al settimanale Chi ha raccontato il suo matrimonio e il legame che l’ha unito a Debora Pelamatti. Il matrimonio si è celebrato lo scorso 29 aprile a Villa Necchi alla Portalupa: Max, 51 anni e Debora, 43, ...

Piacenza - arrestato il marito della 45enne sgozzata : era in fuga con i fiGli di 2 e 5 anni : È stato arrestato Abdelkrim Foukahi, marito di Damia El Assali, la 45enne di origine marocchina trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. L'uomo, fermato presso un'area di sosta sull'A4 in Veneto, è stato trasferito nel carcere di Venezia, dove sarà ascoltato dagli inquirenti. I due figli di 2 e 5 anni che erano con lui stanno bene.Continua a leggere

Giovanni Tria avverte : “No aumento deficit per taGliare le tasse - servono coperture strutturali” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avverte che l'ipotesi di aumentare il deficit per tagliare le tasse e introdurre una riforma fiscale è da scartare: "Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o esigenze temporanee".Continua a leggere

Tridico : "Peggiore crisi deGli ultimi anni - Inps in prima linea contro povertà" : L'Inps sia in prima linea nella lotta contro la povertà dopo "la peggior crisi e il peggior calo del Pil pro capite" degli ultimi anni in Italia, anche con nuovi strumenti. È quanto dichiarato dal ...

Usa - rapporti intimi con amichetto di 11 anni del fiGlio : arrestata 44enne : Avrebbe avuto rapporti con un bambino di 11 anni, amico del figlio. Per questo una donna statunitense di 44 anni, Su Hyon Dillon, è stata arrestata con l'accusa di violenza sessuale su minore. Succede negli Stati Uniti, nello stato Washington. La denuncia è scattata dopo alcune manifestazioni di tendenze suicide e la confessione dello stesso ragazzino una volta giunto a casa del padre, in Virginia. Gli abusi sono andati avanti per circa un anno, ...

Piacenza : donna sgozzata - fermato il marito fuggito con i fiGli di 2 e 4 anni : I carabinieri hanno sottoposto a fermo, su disposizione della procura di Piacenza, Abdelkrim Foukahi, il marocchino di 41 anni rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 maggio, in un ...

New York - dà fuoco all'auto chiudendo dentro la fiGlia : muore bruciata a 3 anni : Ancora una volta una notizia riguardante il decesso di una giovane creatura del tutto innocente, morta a causa della crudeltà del padre. A compiere l'assurdo gesto, nel Queens, nella città di New York, è stato Martin Pereira, un uomo di trentanove anni nonché padre della vittima, la piccola Zoey, una bambina di appena tre anni. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, probabilmente per vendetta nei confronti della sua ex ...

Simona TaGli : "Sono casta da dieci anni". Flavia Vento : "Mi stai copiando!" : Soubrette della televisione anni Ottanta e Novanta, la rediviva Simona Tagli è riapparsa sul piccolo schermo durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque sulla rete ammiraglia Mediaset, spiegando una sua scelta di vita riguardante la castità, avvenuta dopo aver lasciato il dorato mondo dello showbiz: “È stata una scelta presa in un momento molto difficile della mia vita e quindi ho deciso di fare questo voto. Sono tranquilla, mi sto ...

Tottenham - Llorente : “Partita incredibile. Ora voGlio la Coppa che mi è sfuggita 4 anni fa” : Le parole di Fernando Llorente, attaccante del Tottenham, tra i protagonisti della rimonta degli Spurs in Champions League contro l’Ajax che ha dato agli inglesi il pass per la finale del Wanda Metropolitano contro il Liverpool. Ai microfoni di Sky, Llorente dice: “E’ stata una partita incredibile. A fine primo tempo eravamo fuori. Quello che è successo è stato incredibile. Dentro al campo pensavamo che se avessimo fatto ...

Domus Aurea - riscoperta la Sala della Sfinge : “Qui si respira il mito deGli anni di Nerone” : Erano duemila anni che nessun occhio umano posava gli occhi sugli affreschi della “Sala della Sfinge”. Oggi, grazie agli archeologi, agli architetti e ai restauratori del Parco archeologico del Colosseo, sono tornati alla luce. La stanza ritrovata si aggiunge alla Domus Aurea, l’immensa residenza urbana che Nerone edificò a Roma dopo l’incendio del 64 d.C., ed è stata denominata così per via di uno degli affreschi al suo ...