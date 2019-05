Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore | “voglio

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019)correrà ald’Italia 2019 con unain qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale deld’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedràgareggiare con una specialein qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: “ild’Italia è la mia ultima grande gara in, e visto che quest’anno i campionati nazionali non sono adatti a me, volevamo fare qualcosa di speciale per segnare quello che per me è stato un mese molto speciale. Questo è il risultato, e voglio ringraziare i nostri sponsor e la Federazione per averlo reso possibile. Laè la ragione principale per cui voglio essere al, perché voglio ...

Twiperbole : #Giro d'Italia a #Bologna, cosa succede ai #bus: alcune modifiche ai percorsi attive già giovedì 9 e venerdì 10 mag… - giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… - ArnaudDemare : ? J-4 Giro d’Italia ?????????? -