Giro d’Italia 2019 | tutti i corridori italiani al via Vincenzo Nibali punta alla maglia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Saranno 51 iche vedremo in corsa ald’Italia. Sulle strade del paese i nostri portacolori sono pronti a lasciare il segno, ma già prima della partenza c’è un dato positivo. Infatti il contingente azzurro è aumentato numericamente rispetto alle due precedenti edizioni, in cui erano presenti 45. Un incremento minimo, ma che quantomeno interrompe il trend di decrescita degli ultimi anni. Inoltrevigilia di questa 102ma edizione della Corsa Rosa, diversisi presentano con ambizioni importanti, visti i risultati incoraggianti arrivati nelle ultime corse. Andiamo quindi a scoprire ipiù attesi al via. Partiamo da, che punterà a conquistare larosa per la terza volta in carriera, dopo aver trionfato già nel 2013 e nel 2016. Lo Squalo sarà uno dei grandi favoriti per la classifica ...

