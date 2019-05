Giro d’Italia 2019 | Tom Dumoulin | “Mi sento bene | dovrò essere al top per vincere Ci

Sostenibilità sociale - ambientale ed economica : il Gruppo IMQ Sustainability Partner del Giro d’Italia : La redazione di un Bilancio di Sostenibilità è un’incombenza tipica delle aziende, ma anche gli eventi e la loro organizzazione possono avere un significativo impatto sull’ambiente e hanno bisogno di uno strumento ad hoc per gestire quest’aspetto. In termini di produzione di CO2, non è difficile immaginare l’impatto di un evento che muove milioni di persone, come il Giro d’Italia. Proprio con lo scopo di monitorarlo e di individuare le ...

FOTO Elia Viviani indossa una nuova maglia tricolore per il Giro d’Italia : “Un simbolo per il nostro ciclismo” : nuova maglia tricolore per Elia Viviani in occasione del Giro d’Italia 2019. Il Campione d’Italia indosserà una casacca speciale realizzata dalla Vermarc appositamente per la Corsa Rosa. Si tratta di un modello a strisce verticali proprio come la nostra bandiera nazionale: verde-bianco-rosso totale sul petto mentre la maniche sono bianche, il tricolore è presente anche in fondo ai calzoncini per un completo che celebra al meglio il ...

Giro d’Italia 2019 – Viviani concentratissimo - l’azzurro guarda già alla seconda tappa : “Nibali passerà vicino alla sua vecchia casa - ma…” : Le sensazioni di Elia Viviani alla vigilia della prima tappa del Giro d’Italia: le parole del ciclista italiano della Quick Step Partirà sabato a Bologna l’edizione 102 del Giro d’Italia: si comincia con una cronometro individuale, ma c’è chi già ha fatto la ricognizione sul circuito della seconda tappa, da Bologna a Fucecchio. Stiamo parlando di Elia Viviani, che vorrà sicuramente ripetere l’ottima ...

Giro d’Italia 2019 – Rivali tosti e competizione brutale - Dumoulin non si lascia intimidire : “per nulla preoccupato” : Tom Dumoulin pronto a far bene al Giro d’Italia 2019: l’olandese della Sunweb non si dice preoccupato ma è consapevole dell’alto livello della competizione e dei suoi Rivali Il conto alla rovescia sta per terminare: sabato inizia ufficialmente l’edizione 102 del Giro d’Italia. Tanti i campioni che saranno al via a Bologna e che si sfideranno per le strade italiane per alzare al cielo, il prossimo due giugno, ...

Giro d’Italia 2019 – Kangert capitano e Modolo in qualità di sprinter - definito il roster della EF Education First : Ultima squadra ad essere definita per il Giro d’Italia 2019, il roster della EF Education First non presenta grandi nomi ma corridori in grado di stupire L’ultima squadra ad annunciare il proprio roster per il Giro d’Italia 2019 è la EF Education First, la formazione di Jonathan Vaughters ha ufficializzato nella serata di ieri gli otto uomini al via dell’edizione numero 102 della corsa rosa. capitano dovrebbe essere ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica delle nazioni al via per numero di partecipanti. Italia prima con 51 corridori : Restano soltanto due giorni alla partenza del Giro d’Italia 2019 e tutte le squadre hanno annunciato ufficialmente le proprie formazioni. L’elenco dei partecipanti è ormai completo e la lotta per il successo finale che andrà in scena nelle prossime settimane terrà con il fiato sospeso tifosi ed appassionati sino all’ultima pedalata. Nella 102a edizione della Corsa Rosa saranno rappresentate 33 nazioni differenti, una in più ...

Giro d’Italia – Banca Mediolanum sceglie l’affidabilità e la tecnologia di Opel come supporto tecnico : Banca Mediolanum sceglie Opel e la sua gamma come supporto automobilistico durante l’evento. Affidabile, tecnologica, efficiente, la gamma Opel assicura il massimo in ogni condizione Il Giro d’Italia giunge all’edizione numero 102 che si svolgerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, con partenza da Bologna e arrivo all’Arena di Verona. Opel supporterà Banca Mediolanum, sponsor Ufficiale della Maglia Azzurra, con la sua flotta di ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo : “Vorrei dare spettacolo e arrivare in alto. Nibali favorito - occhio a Roglic” : Non c’è solo Vincenzo Nibali come italiano sul quale posare gli occhi nel Giro d’Italia ormai prossimo al via. Davide Formolo, a 26 anni, dopo aver fatto vedere molto di buono alla Liegi-Bastogne-Liegi, si prepara a cercare un piazzamento di rilievo anche nella principale corsa di casa propria. Il nativo di Negrar, in Veneto, si racconta nelle pagine della Gazzetta dello Sport, di fronte a Claudio Ghisalberti. Sulle ambizioni: ...

Ciclismo - Chris Froome : “Ho amato correre al Giro d’Italia - ma al momento il Tour de France è il mio obiettivo” : Tra i tanti presenti al Giro d’Italia, spicca l’assenza di chi l’ha vinto un anno fa. Chris Froome non sarà al via della Corsa Rosa, avendo scelto ben altro genere di preparazione in vista dell’assalto al Tour de France, che vorrebbe portare a casa per la quinta volta, eguagliando Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Parlando alla BBC, Froome spiega perché ha effettuato questa decisione: ...

Piatto ricco mi ci ficco - montepremi da urlo per il Giro d’Italia 2019 : pioggia di denaro per il vincitore : Come avvenuto nella scorsa stagione, anche nel 2019 ci saranno in palio 1.5 milioni di euro complessivi di premi suddivisi in regolamentari e speciali Il montepremi del Giro d’Italia 2019 resta invariato a quello dello scorso anno, che aveva ricevuto un ritocchino dopo l’intervento di RCS Sport. LaPresse/Marco Alpozzi Dodici mesi fa infatti si era registrato un aumento del 10% rispetto al passato, confermato anche in questa ...

Giro d’Italia 2019 : chi saranno i telecronisti in tv e i commentatori tecnici? Le squadre di Rai ed Eurosport : Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2019 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si incomincia con una cronometro a Bologna e si concluderà con un’altra prova contro il tempo a Verona, in mezzo tantissime salite tra cui spiccano Gavia e Mortirolo che ...

Giro d’Italia - si parte sabato da Bologna : Al via il Giro d'Italia 2019, un'edizione che vedrà l'Emilia-Romagna protagonista come mai prima. Con Bologna, città della grande partenza l'11 maggio, e Riccione, Ravenna, Modena, Carpi, tutte località di arrivo o partenza di una tappa, passando per San Marino. Già 25 anni fa, nel 1994, la Corsa Rosa era partita dal capoluogo felsineo, ma è la prima volta che una porzione così estesa del territorio lungo la via Emilia sarà attraversata dai ...

Giro d’Italia 2019 : elenco partecipanti - startlist e squadre. Nibali - Dumoulin - Roglic e Simon Yates le stelle : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna, la prova contro il tempo nel capoluogo emiliano assegnerà la prima maglia rosa attorno alle ore 20.00: un arrivo al tramonto per incoronare il primo Re della corsa a tappe che ci terrà compagnia per ben tre settimane, fino a domenica 2 giugno quando andrà in scena un’altra cronometro a Verona. Il parterre è davvero di lusso con alcuni dei ...

Giro d’Italia - Mollema al settimo cielo : “sono pronto per la mia terza edizione in rosa” : Giro d’Italia, Mollema sarà uno dei ciclisti da tener d’occhio, il capitano della Trek-Segafredo alla terza partecipazione Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport. Bauke Mollema, il capitano della Trek-Segafredo, ha detto: “Mi sento pronto per il mio ...