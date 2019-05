Giro d' Italia 2019 | Nibali | ' Ci arrivo tranquillo | ci siamo allenati bene'

Tutta la musica del Giro d'Italia : Quest'anno su Girodiruota il Giro d'Italia 2019 sarà raccontato musicalmente. Ogni tappa una canzone e ogni canzone una storia, quella che i corridori metteranno in scena correndo. Il perché di questa scelta, quella di trovare nella musica il filo conduttore del Giro 102, lo trovate qui sotto. Si ch

Giro d’Italia 2019 : le tappe chiave che decideranno la Corsa Rosa. Dalle cronometro al tappone con Gavia e Mortirolo : In un percorso così variegato come quello del Giro d’Italia 2019, saranno cinque i giorni che potrebbero, anzi, dovrebbero decidere la sorte della Corsa Rosa e sentenziare giorno dopo giorno il podio definitivo di questa 102^ edizione. La prima è sicuramente la tappa numero 9 di domenica 19 maggio, ovvero la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. È una giornata chiave e probabilmente già decisiva per la maglia Rosa. Dopo questa ...

FIBA 3×3 World Cup 2019 – Le prime tre al Preolimpico : l’Italia femminile nel Girone D - ecco le avversarie delle azzurre : FIBA 3×3 World Cup 2019. Le prime tre al Preolimpico. La Nazionale femminile 3×3 nel Girone D con Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia sono le squadre avversarie della Nazionale 3×3 Open femminile alla prossima edizione della FIBA 3×3 World Cup, il campionato del Mondo, che si terrà ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. L’Italia vi partecipa da Campione in carica. La ...

Giro d’Italia 2019 – Come seguire in Tv l’edizione 102 della Corsa Rosa : Ecco Come seguire in Tv la 102ª edizione del Giro d’Italia: tutto pronto per la grande partenza di sabato a Bologna Le immagini ufficiali della 102esima edizione del Giro d’Italia, prodotte in diretta dall’host broadcaster RAI per 4 ore e mezza al giorno, verranno distribuite in tutto il mondo, in un numero di territori superiore a 200, grazie alla diffusione da parte di 18 diversi network televisivi. IN ITALIA Come novità assoluta ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : le 21 tappe ai raggi X. La guida completa - gli scenari tattici e l’analisi di Federico Militello : Sabato 10 maggio scatterà l’edizione n.102 del Giro d’Italia. 21 tappe da disputare, 3578,8 km da percorrere lungo lo Stivale. Saranno nove le frazioni che presenteranno un chilometraggio superiore ai 200 km. Giocheranno un ruolo determinante le prove contro il tempo: previste ben tre cronometro individuali, per un totale 59,8 km. Cinque, invece, i tapponi di altissima montagna, tutti concentrati nella seconda parte della Corsa ...

Giro d’Italia 2019 – Grom si tinge di rosa per la 102ª edizione con un gusto speciale : Grom presenta “Coppetta rosa”, il gusto speciale dedicato al Giro d’Italia. Il gelato farà tappa nei negozi di Bologna, Cuneo, Como, Treviso e Verona Che cos’hanno in comune Grom e il Giro d’Italia? La passione e la volontà di diffusione di valori come natura, cultura e gusto. A testimonianza di ciò quest’anno Grom sarà parte attiva di alcune tappe della più celebre corsa italiana maschile di ciclismo. Come? Grazie alla creazione di un ...

Giro d’Italia – Schleck non ha dubbi : “i miei favoriti per l’edizione 2019! Nibali alla Trek? Una lotteria” : Schleck, la bellezza del Giro d’Italia e i favoriti per l’edizione 2019: le parole dell’ex ciclista alla vigilia della partenza della corsa Rosa Si terrà questa sera la presentazione dei team del Giro d’Italia 2019: i ciclisti sono ormai pronti a darsi battaglia per le strade italiane per l’edizione 102 della Corsa Rosa ed in tantissimi non vedono l’ora di vivere le emozioni in sella con i propri ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : le avversarie del Girone dell’Italia. Corsa sull’Austria per evitare la retrocessione : Non sarà una impresa semplice, per l’Italia, evitare la retrocessione in Prima Divisione, visto il proprio girone dei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 che stanno per prendere il via in Slovacchia. Gli Azzurri di coach Clayton Beddoes, infatti, sono inseriti nel raggruppamento B, quello che giocherà i propri match a Bratislava. La squadra da battere, ovviamente, sarà la Svezia campione in carica (la Nazionale delle Tre Corone ha nel suo ...

Giro d’Italia - i pronostici Bradley Wiggins : “favorito Yates - ma occhio a Nibali! E’ capace di tutto come Pantani” : Bradley Wiggins ha stilato le sue previsioni in vista del Giro d’Italia 2019, con Yates favorito per la corsa a tappe in rosa Bradley Wiggins in versione ‘opinionista’. Il ciclista iridato e vincitore del Tour de France, ha parlato ai microfoni di Eurosport dell’imminente Giro d’Italia 2019, stilando anche una sua personale lista dei favoriti. “Penso che il Giro sia il più duro di tutti. Niente è ...

Giro d’Italia 2019 : il montepremi a confronto con il Tour de France - 700mila euro di differenza! : Il montepremi del Giro d’Italia 2019 non ha subito modifiche rispetto a quello della passata edizione, la borsa complessiva messa in palio è di 1,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra di tutto rispetto che andrà divisa tra i migliori ciclisti presenti alla Corsa Rosa ma che è ben lontana dal succulento montepremi del Tour de France: nel 2018 erano stati garantiti 2,2 milioni di euro e forse per la prossima edizione si alzerà ...

Giro - Elia Viviani omaggia il ciclismo italiano con una maglia tricolore : BOLOGNA - ' Il Giro d'Italia è la mia ultima grande gara in maglia tricolore, e visto che quest'anno i campionati nazionali non sono adatti a me, volevamo fare qualcosa di speciale per segnare quello ...

Ciclismo - Giro d'Italia : Elia Viviani al via con una maglia speciale tricolore : BOLOGNA - ' La maglia tricolore è la ragione principale per cui voglio essere al Giro, perché voglio rispettare il Ciclismo italiano e ripetere i successi dell'anno scorso '. Così Elia Viviani , uno ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Mi sento bene - dovrò essere al top per vincere. Ci sono avversari forti” : Tom Dumoulin è uno dei grandi favoriti per la conquista del Giro d’Italia 2019, il vincitore dell’edizione 2017 vuole indossare nuovamente la maglia rosa e il percorso sembra essergli congeniale con ben 60 km a cronometro e diverse salite che potrebbero adattarsi alle caratteristiche della Farfalla di Maastricht. L’olandese ha parlato ai microfoni di Eurosport e ha spiegato qual è il suo stato di forma: “Mi sento ...

Sostenibilità sociale - ambientale ed economica : il Gruppo IMQ Sustainability Partner del Giro d’Italia : La redazione di un Bilancio di Sostenibilità è un’incombenza tipica delle aziende, ma anche gli eventi e la loro organizzazione possono avere un significativo impatto sull’ambiente e hanno bisogno di uno strumento ad hoc per gestire quest’aspetto. In termini di produzione di CO2, non è difficile immaginare l’impatto di un evento che muove milioni di persone, come il Giro d’Italia. Proprio con lo scopo di monitorarlo e di individuare le ...