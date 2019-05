Giro d’Italia 2019 | la classifica delle nazioni al via per numero di partecipanti Italia

Giro d’Italia – Banca Mediolanum sceglie l’affidabilità e la tecnologia di Opel come supporto tecnico : Banca Mediolanum sceglie Opel e la sua gamma come supporto automobilistico durante l’evento. Affidabile, tecnologica, efficiente, la gamma Opel assicura il massimo in ogni condizione Il Giro d’Italia giunge all’edizione numero 102 che si svolgerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, con partenza da Bologna e arrivo all’Arena di Verona. Opel supporterà Banca Mediolanum, sponsor Ufficiale della Maglia Azzurra, con la sua flotta di ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo : “Vorrei dare spettacolo e arrivare in alto. Nibali favorito - occhio a Roglic” : Non c’è solo Vincenzo Nibali come italiano sul quale posare gli occhi nel Giro d’Italia ormai prossimo al via. Davide Formolo, a 26 anni, dopo aver fatto vedere molto di buono alla Liegi-Bastogne-Liegi, si prepara a cercare un piazzamento di rilievo anche nella principale corsa di casa propria. Il nativo di Negrar, in Veneto, si racconta nelle pagine della Gazzetta dello Sport, di fronte a Claudio Ghisalberti. Sulle ambizioni: ...

Ciclismo - Chris Froome : “Ho amato correre al Giro d’Italia - ma al momento il Tour de France è il mio obiettivo” : Tra i tanti presenti al Giro d’Italia, spicca l’assenza di chi l’ha vinto un anno fa. Chris Froome non sarà al via della Corsa Rosa, avendo scelto ben altro genere di preparazione in vista dell’assalto al Tour de France, che vorrebbe portare a casa per la quinta volta, eguagliando Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Parlando alla BBC, Froome spiega perché ha effettuato questa decisione: ...

Piatto ricco mi ci ficco - montepremi da urlo per il Giro d’Italia 2019 : pioggia di denaro per il vincitore : Come avvenuto nella scorsa stagione, anche nel 2019 ci saranno in palio 1.5 milioni di euro complessivi di premi suddivisi in regolamentari e speciali Il montepremi del Giro d’Italia 2019 resta invariato a quello dello scorso anno, che aveva ricevuto un ritocchino dopo l’intervento di RCS Sport. LaPresse/Marco Alpozzi Dodici mesi fa infatti si era registrato un aumento del 10% rispetto al passato, confermato anche in questa ...

Giro d’Italia 2019 : chi saranno i telecronisti in tv e i commentatori tecnici? Le squadre di Rai ed Eurosport : Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2019 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si incomincia con una cronometro a Bologna e si concluderà con un’altra prova contro il tempo a Verona, in mezzo tantissime salite tra cui spiccano Gavia e Mortirolo che ...

Giro d’Italia - si parte sabato da Bologna : Al via il Giro d'Italia 2019, un'edizione che vedrà l'Emilia-Romagna protagonista come mai prima. Con Bologna, città della grande partenza l'11 maggio, e Riccione, Ravenna, Modena, Carpi, tutte località di arrivo o partenza di una tappa, passando per San Marino. Già 25 anni fa, nel 1994, la Corsa Rosa era partita dal capoluogo felsineo, ma è la prima volta che una porzione così estesa del territorio lungo la via Emilia sarà attraversata dai ...

Giro d’Italia 2019 : elenco partecipanti - startlist e squadre. Nibali - Dumoulin - Roglic e Simon Yates le stelle : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna, la prova contro il tempo nel capoluogo emiliano assegnerà la prima maglia rosa attorno alle ore 20.00: un arrivo al tramonto per incoronare il primo Re della corsa a tappe che ci terrà compagnia per ben tre settimane, fino a domenica 2 giugno quando andrà in scena un’altra cronometro a Verona. Il parterre è davvero di lusso con alcuni dei ...

Giro d’Italia - Mollema al settimo cielo : “sono pronto per la mia terza edizione in rosa” : Giro d’Italia, Mollema sarà uno dei ciclisti da tener d’occhio, il capitano della Trek-Segafredo alla terza partecipazione Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport. Bauke Mollema, il capitano della Trek-Segafredo, ha detto: “Mi sento pronto per il mio ...

Giro d’Italia 2019 - operazioni preliminari a Bologna. Cimolai : “Sono emozionato - ero ossessionato dal Tour”. Mollema : “Lotterò per la generale” : Oggi si sono svolte le prime operazioni preliminari del Giro d’Italia 2019 che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. E proprio al FICO Eataly World del capoluogo emiliano è stato tagliato il nastro con una conferenza stampa a cui hanno partecipato i rappresentati di Israel Cycling Academy e Trek-Segafredo, si tratta dell’antipasto della presentazione delle squadre che andrà in scena domani sera. Di ...

Giro d’Italia 2019 : le possibili sorprese che possono far saltare il banco. Team Ineos giovane e combattivo - Formolo la speranza azzurra : Mancano meno di tre giorni alla partenza del Giro d’Italia 2019 e l’attesa è diventata quasi insostenibile per tifosi e appassionati di ciclismo. La cronometro individuale di Bologna, in programma sabato 11 maggio, darà finalmente il via alla 102a edizione della Corsa Rosa. Se le caratteristiche dei principali favoriti per il successo finale, da Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) a Tom Dumoulin (Sunweb) passando per Primoz Roglic ...

Giro d’Italia - l’UAE Team Emirates presenta il proprio roster tinto d’azzurro : ci sono Consonni - Conti ed Ulissi : Consonni, Conti ed Ulissi gareggeranno nel prossimo Giro d’Italia con l’UAE Team Emirates L’UAE Team Emirates ha presentato oggi la propria squadra in vista del Giro d’Italia. Il general manager Joxean Matxin (Spa), assieme ai direttori sportivi Marco Marzano (Ita) e Bruno Vicino (Ita), coadiuvati da Paolo Tiralongo (Ita), guiderà ciclisti provenienti da 4 nazioni differenti: – Tom Bohli (Sui) – Simone Consonni ...

Giro d’Italia 2019 : tutto il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre di lusso per la maglia rosa! : Ufficializzato il montepremi per il Giro d’Italia 2019 che sarà di 1,5 milioni di euro tondi tondi. Si tratta dunque della stessa cifra dell’anno scorso, non ci sono stati incrementi da parte degli organizzatori che fecero già uno sforzo importante dodici mesi fa quando innalzarono la borsa del 10%. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265mila euro, sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti ...

Giro d’Italia 2019 – Il Team Ineos punta tutto su Sivakov - Viviani e Jungels alfieri della Quick-Step : Landa guida la Movistar : Novità importanti per queste tre importanti squadre, che puntano ovviamente al successo in questa edizione del Giro d’Italia Il Giro d’Italia 2019 è ormai alle porte, l’adrenalina inizia a salire e il countdown è quasi terminato. Le squadre iscritte stanno ufficializzando i propri roster, regalando molte sorprese. Il Team Ineos deve fare a meno di Egan Bernal per infortunio e di Gianni Moscon, che si concentrerà invece ...

Giro d’Italia 2019 : l’importanza delle cronometro. 59 - 8 chilometri contro il tempo che faranno la differenza : Al tanto atteso Giro d’Italia 2019, il ruolo decisivo potrebbe toccare niente meno che alle cronometro. Ebbene sì. Questa 102^ edizione della Corsa Rosa, oltre alla classica terza settimana in cui saranno le montagne a farla da padrone, avrà tre giornate dedicate alle prove contro il tempo che potrebbero fare dei solchi importanti in ottica classifica generale in apertura, a metà percorso, e nell’ultima frazione. Non sono tre ...