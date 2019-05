Giro d’Italia 2019 – Arnaud tra obiettivi e certezze | “ecco perchè ho scelto di venire

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019)Demare ha le idee chiare per l’edizione 102 deld’Italia: le sensazioni del francese della Groupama FDJ alla vigilia della grande partenza da Bologna Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimod’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare via ad appassionanti battaglie per le strade italiane. Ha raccontato le sue sensazioni, oggi in conferenza stampa, ancheDémare: “mi aspettavo di più dalle Classiche, sono stato il primo ad essere rimasto deluso. Vengo alcon il desiderio di alzare le braccia al cielo… sono pronto per la mia personale rivincita. Hodi correre ilperché il percorso mi si addice di più rispetto al Tour de France ...

Twiperbole : #Giro d'Italia a #Bologna, cosa succede ai #bus: alcune modifiche ai percorsi attive già giovedì 9 e venerdì 10 mag… - giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… - giroditalia : Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del Centenario dell… -