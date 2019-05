Giorgia a FQMagazine | “Il tema dell’ambiente è vitale e gli attacchi a Greta Thunberg

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Un palco che spesso richiama l’universo, gli abiti in Dior che luccicano come sefosse avvolta da una tendina di stelle. Questo e tanto altro è il Pop Heart Tour che l’artista sta portando in giro per l’Italia e che continuerà anche con delle tappe estive. In scaletta le cover reinterpretate (da Pino Daniele a Lorenzo Jovanotti) e le hit immancabili come “Di sole e d’azzurro” e “Come saprei”. Due ore e mezzo di spettacolo, in cuiè al massimo della forma e regala uno dei migliori palchi della sua carriera, semplice ma allo stesso tempo avvolgente e magico. “Il concerto lo inizio da sola sul palco, senza musicisti, – ci racconta– poi piano piano cresce lo show ed è un po’ la mia natura, sono un po’ rock e mi piace vedere il palco pulito. Voglio vedere meno robe possibili in giro, il musicista che suda, il cavo, lo ...

