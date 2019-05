“Gioca e vinci Salvini” Il ministro dell’Interno fa la televendita elettorale di sé

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Matteo Salvini, anche dadell’Interno, indossa i panni del presentatore televisivo e a distanza di un anno recita nuovamente lo spot per il “gioca eSalvini“. Musica, toni, contenuti. Tutto richiama all’idea dello spot televisivo: si tratta di una gara social su Facebook, Instagram, Twitter tra i sostenitori del leader leghista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Un sistema a punti (in base ai like e alle condivisioni) permette agli utenti di vincere giornalmente una telefonata con Salvini. Iltore settimanale, invece, lo incontra invece di persona. In questo modo lo staff della comunicazione del vicepremier punta a generare un effetto moltiplicatore grazie all’aumento delle condivisioni e dei like sui singoli post. Lo stesso Salvini mette le mani avanti: “Anche questo video avrà tutti contro, i giornaloni, ...

