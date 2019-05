Ginnastica artistica | Mondiali juniores 2019 | chi può partecipare per l’Italia? Federici

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Bisogna aspettare più di un mese per gustarsi nuovamente una gara dia livello internazionale, l’attesa inizia già a farsi febbrile ma si devono attendere iche andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno. Per la prima volta nella storia si disputerà la rassegna iridata riservata alle under 16, la FIG ha deciso di organizzare questa competizione in modo da permettere alle più giovani di avere una ribalta internazionale con una certa continuità e che non fosse limitata alle Olimpiadi Giovanili che sono in programma ogni quattro anni. Si volerà dunque in terra magiara per quattro giorni di gara, potrannole ragazze nate tra il 2004 e il 2005: dunque non potremo vedere all’opera ledel 2006, un peccato perché l’Italia avrebbe potuto giocarsi la carta Angela Andreoli che sembra essere la ginnasta più ...

