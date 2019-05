GF | Erica Piamonte e Gaetano Arena sempre più hot sotto le coperte

Grande Fratello : scatta la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena - la confessione della gieffina : I due gieffini si baciano, poi il ragazzo confessa: "Ha un potenziale molto alto ma il suo atteggiamento rovina tutto".

Gf - Gianmarco Onestini è attratto da Erica Piamonte : C'è del tenero tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini ? I due gieffini sembrano aver instaurato un rapporto basato sull'attrazione e la complicità. Ma per quale motivo il loro legame non è emerso nel ...

GF 16 - ancora baci tra Francesca De André e Erica Piamonte : Dal 2000 comanda letteralmente la scena della televisione e anche quest'anno, sotto la guida di Barbara D'Urso, il Grande Fratello 16 sta intrattenendo il grande pubblico con serate (e giornate) davvero piene di colpi di scena e di sorprese che non fanno altro che tenere incollati ai televisori tutti i telespettatori e gli amanti del più longevo dei reality show. Dopo la puntata di lunedì 29 aprile, infatti, continua molto a far parlare la ...

Grande Fratello 2019 - bacio tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte : «Se non te ne vai - finiamo a letto insieme» : Il Grande Fratello si fa bollente, complice una festa in stile texano nel giardino di casa. Vestite da cow girls, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte si sono date un bacio appassionato sulle labbra. Entrambe non hanno mai nascosto di essere bisessuali, ma mentre la ragazza toscana è single, la nipote del cantante genovese ha un fidanzato che l’aspetta fuori. La tensione sessuale era così forte che la De Andrè ha ceduto alla passione sotto ...

Grande Fratello 2019 - tutti gli amori di Erica Piamonte : Firenze, 17 aprile 2019 " Erica Piamonte continua l'avventura al Grande Fratello 2019 . La commessa fiorentina ha superato la prima nomination " durante la seconda puntata del reality di Canale 5 è ...

GF16 - Lite nella casa tra Erica Piamonte e Daniele Del Moro : Dentro la casa del Grande Fratello, scoppia una Lite tra Erica e Daniele Al Grande Fratello, scoppia la Lite tra Erica e Daniele. I due gieffini, insieme ad Audrey, si trovano nel Camping Carmelita. Ed ecco che nel corso di questi ultimi giorni, la Piamonte ha rivelato di essere rimasta molto male di fronte ad alcune dichiarazioni fatte dal coinquilino. Scendendo … Continue reading GF16, Lite nella casa tra Erica Piamonte e Daniele Del ...

Erica Piamonte al Grande Fratello 2018 : età e vita privata : Erica Piamonte al Grande Fratello 2018: età e vita privata Erica Piamonte, commessa in un negozio di abbigliamento di un centro commerciale, è tra i concorrenti del Grande Fratello 2019, il reality in onda su Canale 5, condotto da Barbara D’Urso. Chi è Erica Piamonte Erica Piamonte nasce il 18 ottobre del 1988 a Campi Bisenzio, Firenze. Dopo aver conseguito il diploma, ha iniziato a lavorare come ragazza immagine in alcuni ...

Daniele Dal Moro/ Primi scontri con Erica Piamonte - Grande Fratello 2019 - : Daniele Dal Moro, Grande Fratello 2019: si è già fatto conoscere per il suo carattere deciso: al non sono mancati i Primi scontri proprio a causa di questo.

Grande Fratello 16 - il coming out di Erica Piamonte : "Sono bisessuale" : Nella casa del Grande Fratello 16 le prime conoscenze fruttano anche rivelazioni interessanti come quella di Cristian Imparato che al secondo giorno di permanenza in casa, durante una conversazione ha scelto di rivelare liberamente la propria omosessualità davanti alle telecamere.Così è stato anche per un'altra concorrente, Erica Piamonte, reclusa ora nel camping Carmelita con Audrey Chabloz e Daniele Dal Moro. I ragazzi giocano fra ...

GF16 - Erica Piamonte fa outing e la Vignali svela di guadagnare molto da Influencer : Dopo tre giorni dall'inizio del reality Endemol, che ha riscosso un enorme successo auditel e lunedì è stato il primo hashtag trending su Twitter, iniziano già ad uscire i reali caratteri dei concorrenti in quanto, com'è normale che sia, le barriere emotive cedono ed i loro modi di fare e pensare emergono con più facilità. Erica Piamonte: 'Mi piacciono sia uomini che donne' Il primo a fare outing è stato Cristian Imparato che, dopo due giorni di ...