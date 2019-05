Galliani | “Mi mancano le notti di Champions del Milan Con il Monza puntiamo la B”

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Adrianoha rilasciato importanti dichiarazioni a Gazzetta Night, parlando dele del. Sulla finale di Coppa Italia di Serie C persa dai brianzoli contro la Viterbese,ha detto: “Avevamo vinto 2-1 all’andata, sprecando due grandissime occasioni per fare il terzo gol. Nei minuti di recupero è arrivato questo gol. Peccato, lecchiamoci le ferite e pensiamo ai playoff. Sarebbe stato meglio saltare due turni”. L’obiettivo delresta comunque la Serie B: “Abbiamo una squadra in grado di lottare, che deve lottare. Il mio amico Florentino Pérez dice:’Esto es el futbol’ e guardate cosa è successo nelle due semifinali di. Dobbiamo prendere il buono e il gramo del calcio”.si è detto dispiaciuto di non vedere ilin: “Non parlo delattuale da quando sono andato via, ...

DottMilan : RT @_lucafazzini: #Galliani: 'Mi mancano le notti europee e le finali con il @acmilan. La memoria torna inevitabilmente lì. Liverpool come… - peterkama : Galliani: 'Mi mancano le notti di Champions del Milan' - AF_1994 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Galliani: 'Mi mancano le notti di Champions del Milan' -