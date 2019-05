Francia | mancano alunni e il sindaco iscrive a scuola 15 pecore

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Per protesta contro i tagli alle lezioni, un gruppo di genitori ha deciso di presentarsi con un gregge dipretendendo dirle aper far fronte al numero esiguo dei bambini. Succede in una località di montagna nel sud della, a Crêts-en-Belledonne. Illi ha accontentati, e le ore di insegnamento sono state mantenute integre. Studenti a quattro zampe, la proposta di alcuni genitori contro il taglio delle lezioni Nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, a sud dellae a pochi chilometri dal confine italiano, in un villaggio di montagna chiamato Crêts-en-Belledonne, l'amministrazione cittadina ha deciso di tagliare le ore di lezione allaper mancanza di bambini da istruire, lasciando così quei pochi bambini senza una istruzione adeguata. Preoccupati dalla situazione, un gruppo di genitori si è presentato alle porte dellacon un gregge ...

