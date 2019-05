Forza Italia | il gruppo di “Seniores” protesta ad Arcore | “Partito in caduta | Berlusconi

Pacchetto sicurezza per Cava d'Aliga - le proposte di Forza Italia : I Giovani di Forza Italia chiedono maggiore sicurezza nella frazione sciclitana di Cava d'Aliga e avanzano delle proposte all'amministrazione

Tangenti Milano - i video di Caianiello : il ras di Forza Italia dal barbiere per parlare di politica : Nino Caianiello, indicato come uno dei principali referenti di un sistema corruttivo teso ad influenzare le decisioni della politica e governare le scelte delle aziende pubbliche, era uno dei personaggi più influenti di Forza Italia, in provincia di Varese e non solo. Una fitta rete di amicizie, alimentate anche attraverso la grancassa dell’associazione Agorà – liberi e forti, riferimento della sua corrente politica. Una vetrina in ...

Europee decisive per il futuro del nostro Paese. Parla Giammanco - candidata di Forza Italia : 'Berlusconi non si discute' : Di fronte al dilagare degli scandali, la politica deve attendere le sentenze o ha il dovere di intervenire prima? "La nostra Costituzione sancisce in modo chiaro il principio della presunzione di ...

Martina Franca : consiglieri comunali lasciano Forza Italia Compreso il candidato sindaco alle elezioni del 2017 : ... la città più grande nella provincia ionica , dopo taranto , con i numeri , obiettivamente , tra i più alti a livello regionale , che , sostanzialmente sono quelli che contano in politica, meritava e ...

Il programma di Forza Italia per le elezioni europee 2019 : Noi vogliamo una Europa capace di riunificare l'intero Occidente, per resistere al progetto egemonico economico e militare lanciato dalla Cina sul mondo intero. Dalla parte dei giovani e delle ...

Siri - il deputato di Forza Italia si scatena : “Paese in mano alla magistratura. Sveglia - sveglia”. Applausi dai colleghi : Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha preso la parola alla Camera dopo la notizia della revoca dell’incarico, deciso dal governo, al sottosegretario Armando Siri: “Il Paese è nelle mani della magistratura. Le Procure decidono la composizioni del governo, questo è un attacco alle istituzioni. Ce ne rendiamo conto? Sveglia, Sveglia!”. L’attacco del deputato forzista, accompagnato dagli Applausi dei ...

Le tangenti in Lombardia travolgono Forza Italia - indagato il governatore Fontana : indagato per abuso d’ufficio. “L’alternativa” che il governatore della Lombardia Attilio Fontana aveva studiato per il suo socio di studio Luca Marsico per risarcirlo della mancata elezione alle ultime Regionali gli è costata l’iscrizione nel registro degli indagati. Salvo dall’accusa di corruzione da parte del potente esponente di Forza Italia Cai...

Le tangenti in Lombardia travolgono Forza Italia e minacciano Fontana : Corrompere politici e funzionari. Finanziare i partiti. Manipolare le gare. Ecco la nuova Tangentopoli, mazzette a esponenti di spicco di Forza Italia e affari con la ’ndrangheta che ha portato a 43 custodie cautelari di cui 13 in carcere. La doppia inchiesta dei carabinieri di Monza e della Guardia di Finanza di Varese, con il coordinamento della ...

Appalti - Forza Italia nel caos : Ci si trincera dietro il classico ''noi siamo e restiamo garantisti'', linea politica, raccontano, dettata per il momento particolarmente delicato con il placet del Cav. E' molto forte il timore per ...

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiglieri di Forza Italia arrestati nell'inchiesta su appalti e tangenti : ... come quando nel 2015 affiancarono Francesco Sicignano , l'uomo che sparò a un ladro a Vaprio d'Adda , nella conferenza Sicurezza e legittima difesa: politica, strategia e azioni. Chi sono i due ...

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiglieri di Forza Italia arrestati nell’inchiesta su appalti e tangenti : sono gli ex enfant prodige, la classe emergente, la speranza per un ricambio delle file di Forza Italia, nuova linfa possibile per proseguire la storia degli azzurri soprattutto nel cuore della Lombardia, dove il partito è nato oltre 25 anni fa. Oggi Pietro Tatarella e Fabio Altitonante sono finiti agli arresti, il primo in carcere e il secondo ai domiciliari, in un’inchiesta per corruzione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia. ...

Appalti e corruzione : 43 arresti - bufera su Forza Italia (c'è anche un candidato alle europee) : Contestata l'associazione di tipo mafioso: coinvolti anche politici, amministratori pubblici e imprenditori...

Tangenti in Lombardia - 43 arresti : ci sono anche due esponenti di Forza Italia : Ci sono anche gli esponenti di Forza Italia Pietro Tatarella e Fabio Altitonante, rispettivamente candidato alle prossime europee e consigliere regionale in Lombardia, tra le persone destinatarie delle 43 misure cautelari scattate stamattina 7 maggio nell'inchiesta lombarda che vede protagonista due

Arrestati Tatarella e AltitonanteEuropee - caos per Forza Italia : Tra gli Arrestati il consigliere comunale Pietro Tatarella, candidato FI alle Europee, e il sottosegretario forzista della Regione Fabio Altitonante. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzari. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana Segui su affarItaliani.it