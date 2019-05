Formula 1 – Leclerc analizza gli aspetti positivi e negativi a Barcellona | “dobbiamo

Formula 1 - Ecclestone bacchetta la Ferrari : “troppo presto per i team order. Leclerc? Vi dico a chi assomiglia” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del nuovo corso, soffermandosi anche sulle qualità di Charles Leclerc Il suo ciclo è terminato ormai, Bernie Ecclestone guarda la Formula 1 dall’esterno senza lesinare qualche critica a Liberty Media. Il circus è cambiato rispetto a qualche anno fa, ma Mister E non crede che questa sia la strada giusta da intraprendere. Photo4/LaPresse I nuovi piloti però lo convincono, a partire da Charles ...

Formula 1 – Albon conosce a fondo Leclerc - il pilota Toro Rosso ammette : “vi svelo il segreto di Charles” : Albon conosce il segreto di Charles Leclerc: le parole del giovane pilota della Toro Rosso Leclerc ha dimostrato sin dalla prima gara della stagione 2019 di Formula 1 di avere grande talento. Il giovane monegasco non è ancora riuscito ad ottenere il risultato tanto desiderato, ovvero la vittoria, sfumata in Bahrain a pochi giri dal termine della gara per un problema tecnico alla sua SF90. Photo4 / LaPresse Il pilota Ferrari non ha però ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se fossimo sul divano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

Formula 1 – Il circuito di Barcellona fa rimanere Leclerc con i piedi per terra : “qui è difficile fare la differenza” : Le sensazioni di Charles Leclerc alla vigilia del Gp di Spagna: le sensazioni del monegasco della Ferrari Si terrà domenica il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: dopo una settimana di pausa i piloti sono pronti a sfidarsi in pista al Montmelò. La Ferrari ha deciso di portare a Barcellona importanti novità per provare ad impedire ad ostacolare le Mercedes al Gp di Spagna. Photo4/LaPresse Dopo la gara di Baku Leclerc è pronto a ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Formula 1 - Jacques Villeneuve : “L’arrivo di Leclerc sta avendo un effetto negativo sulla Ferrari” : Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan è andato in archivio ed i deludenti risultati della Ferrari in questo avvio di campionato stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della Formula 1. La scuderia di Maranello, dopo le ottime impressioni destate nei test invernali di Barcellona, non è riuscita a contrastare lo strapotere di una Mercedes capace di collezionare quattro doppiette consecutive in altrettante gare ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta Vettel : “è il mio pilota preferito - ma non si aspettava che Leclerc…” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento che vive la Formula 1, soffermandosi su Hamilton e Leclerc Bernie Ecclestone ha lasciato il ponte di comando della Formula 1, ma continua a viverla da vicino respirando l’aria del paddock. L’ex boss del circus si è presentato anche a Baku per il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1, guardando da vicino la vittoria di Bottas su Hamilton e ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Formula 1 - Leclerc ha le idee chiare : “la strada è molto lunga - ma voglio diventare campione del mondo” : Il pilota della Ferrari non ha nascosto di voler vincere a tutti i costi almeno un titolo mondiale in carriera, realizzando il suo sogno da bambino L’inizio di stagione è stato altalenante, buone prestazioni alternate ad errori di gioventù che Charles Leclerc avrebbe potuto evitare con un pizzico di concentrazione in più. photo4/Lapresse Situazioni utili comunque a crescere e migliorare, battute a vuoto che serviranno al pilota ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti dopo Baku : “Bottas si è redento - ma il più veloce è stato… Leclerc” : Il team principal della Mercedes continua a tenere tutti sulle spine, sottolineando come anche a Baku sia stata più veloce la Ferrari La realtà dice che la Mercedes sia al momento superiore alla Ferrari, ma difficilmente Toto Wolff lo ammetterà mai. Il team principal della scuderia campione del mondo continua a scaricare la pressione addosso al Cavallino, sottolineando come sia la SF90 la macchina più veloce in ...

Formula 1 - Villeneuve smonta la Ferrari : “Leclerc non ha esperienza - il binomio con Vettel è dannoso” : L’ex pilota canadese si è soffermato sulla situazione che si respira in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista I cattivi risultati ottenuti dalla Ferrari in questo avvio di stagione stanno demoralizzando i tifosi, che mai si sarebbero aspettati un gap di queste dimensioni dalla Mercedes dopo quattro gare. photo4/Lapresse L’aria che si respira a Maranello appare al momento tranquilla, ma dietro la coltre di tranquillità ...

Formula 1 - GP Baku. Leclerc : 'Ho perso tempo - forse potevo fermarmi prima' : "Il primo stint è stato molto buono, dopo, nel secondo, quando ho chiesto se c'erano possibilità di tornare su quelli davanti, mi hanno detto di no e, allora, ho cercato di salvare il più possibile ...

Formula Uno - Bottas vince davanti a Hamilton e Vettel. Quinto Leclerc : Bottas ha vinto il gran premio di Baku davanti al collega di scuderia Lewis Hamilton. Terzo posto per Vettel, quinti posto per Charles Leclerc. Dopo la pole position conquistata ieri all'ultimo respiro, Valterri Bottas ha vinto anche il gp di Baku, in Azerbaigian. Il pilota finlandese della Mercedes si è messo alle spalle tutti i colleghi che non sono riusciti a stare al passo del 29enne. Bottas si è messo alle spalle il compagno di scuderia ...

Formula 1 – Leclerc non si abbatte a Baku : “nessuna catastrofe! Ho chiesto al muretto se potevo raggiungere quelli davanti - ma…” : Charles Leclerc sincero dopo il Gp d’Azerbaijan: le parole del giovane monegasco della Ferrari al termine della gara i Baku Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata nella storia con la sua quarta doppietta consecutiva in questa stagione 2019 di Formula 1 iniziata col botto. La Ferrari, ancora una volta, non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alle Frecce Argento, che celebrano a Baku la vittoria di Valtteri Bottas, ...