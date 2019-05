Formula 1 | GP Spagna | a Barcellona l' ultima vittoria di Fernando Alonso in Ferrari

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Spagna 2019 : QUI L'APPROFONDIMENTO - di Redazione SkySport24 46 minuti fa Il Gran Premio di Spagna è in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle 15.10 di domenica 12 maggio - di Redazione ...

Formula 1 - GP Spagna - numeri e statistiche : tutti i record Mercedes : La pesante ombra che la Mercedes sta allungando nel mondiale 2019 potrebbe diventare ancora più scura a Barcellona, circuito letteralmente dominato dalle frecce d'argento nell'era Turbo/Hybrid. Qui ...

Formula 1 - Giovinazzi sicuro di sè : “in Spagna arriveranno i primi punti - mi serve un pizzico di continuità” : Il pilota italiano ha parlato in vista del Gp di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 I primi punti non sono ancora arrivati in campionato, ma Antonio Giovinazzi continua a lavorare duro per migliorare ed entrare stabilmente nella top ten. photo4/Lapresse L’ottava posizione in qualifica a Baku è un ottimo punto da cui ripartire, lo ha sottolineato lo stesso pilota dell’Alfa in vista della gara di domenica: ...

Formula 1 - gli orari e dove vedere il GP di Spagna in tv : Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla della quinta gara della stagione in Spagna. IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI F1 SU SKY GIOVEDÌ 9 MAGGIO Ore 15: Conferenza stampa ...

Formula 1 - Ferrari cambia tutto per la Spagna. Motore - aerodinamica e perfino l'olio : Barcellona, Spagna,, 8 maggio 2019 - Una versione evoluta del Motore. Una manciata di cavalli in più, nella speranza di sorpassare la Mercedes.Nel giorno in cui la Borsa saluta con un robusto rialzo i ...

Formula 1 - GP Spagna : Fernando Alonso e la dinastia dei piloti spagnoli : Tra i tanti primati, anche quello di più giovane campione del mondo, nel 2005 ad appena 24 anni e 59 giorni, record battuto poi da Hamilton, 2008, e Vettel, 2010,. Ai giovani tifosi, però, si possono ...

Formula1 : Gp Spagna. Ferrari sogna Vittoria - Vettel speriamo volta buona : In Spagna per dare una sterzata. La Formula Uno torna in azione nel weekend sul Circuit de Barcelona-Catalunya, uno dei tracciati

Formula 1 - Vettel fiducioso verso Barcellona : “tanti weekend positivi in Spagna - ma manca la vittoria” : Ferrari, Sebastian Vettel pronto a vendere cara la pelle in quel di Barcellona, Gp che il tedesco conosce molto bene “Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora qui ci manca la vittoria. Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione“. Lo dice il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, a pochi giorni dal Gp di Spagna. “Conosco il circuito di Barcellona alla ...

Formula 1 – Dominio Mercedes - la Ferrari non ci sta : Binotto annuncia importanti novità per il Gp di Spagna : La Ferrari in Spagna con importanti novità: l’annuncio di Binotto alla vigilia del quinto round stagionale Dopo quattro doppiette consecutive della Mercedes, la Ferrari arriva al prossimo appuntamento della stagione, il Gp di Spagna, con importanti novità, che potrebbero finalmente mettere in difficoltà i loro rivali. Il team di Maranello si sposta al Montmelò motivato a far bene e riscattarsi dalle prime gare non all’altezza ...

Formula 1 - GP Spagna : tutto quello che c'è da sapere sul circuito di Montmelò : Il circuito del Montmelò è sicuramente la pista più conosciuta dai piloti e dagli ingegneri visto che è usata per i test invernali ormai da diverse stagioni. Difficilmente si è visto un GP di Spagna ...

Formula 1 - il GP di Spagna tra storia e probabili addii : Mezzo punto di gloria, per l'unica donna capace di muoversi dallo zero in classifica nella storia di questo sport. Un pezzo di storia lo scrive Gilles Villeneuve , proprio a Jarama , nel 1981. L'...

Formula 1 - per la Ferrari è giunto il momento della svolta : previste importanti novità in vista del Gp di Spagna : I tecnici di Maranello stanno mettendo a punto alcune novità che vedranno la luce in Spagna, sede del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 Il tempo è scaduto, la Ferrari non può più aspettare perchè la Mercedes scappa e le gare diventano sempre meno. Ne mancano ovviamente molte alla fine della stagione, ma le Frecce d’Argento hanno già piazzato quattro doppiette, facendo scattare un grosso campanello d’allarme a ...

Formula uno - la Ferrari fa quadrato dopo Baku : ma in Spagna sarà vietato sbagliare : dopo quattro gran premi dominati dalla Mercedes la domanda 'il mondiale è già finito?' è oggettivamente legittima e in fondo, nel mondo più tecnologico che c'è, una risposta con i se e con i ma, in ...

Formula 1 – Tra delusione e voglia di rivalsa - Raikkonen pensa già al Gp di Spagna : “deluso - ma in Catalogna sarà più facile per noi” : Le prime impressioni di Kimi Raikkonen al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota dell’Alfa Romeo Racing deluso dalla performance odierna Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto la gara ...