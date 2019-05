Formula 1 – Da cubo di Rubik alla soluzione magica | Vettel fiducioso in Spagna | “abbiamo

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sebastiane positivo: le parole del tedesco della Ferrari in conferenza stampa a Barcellonavigilia del Gp diE’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che inha deciso di portare delle novità che potrebbero finalmente porre fine al dominio Mercedes. photo4/Lapresse “Il morale è buono, speriamo di migliorare la macchina, abbiamo portato qualche nuovo pezzo nell’ultima gara a Baku e ci saranno novità anche qui, vogliamo rendere la macchina più veloce, qua e là abbiamo dimostrato una discreta velocità ma non è stato sufficiente per rendere una macchina da prima fila in ogni Gp, ci manca qualcosa ma credo che il ...

TuttoMotoriWeb : #Vettel attacca la #Ferrari per gli insuccessi di inizio 2019 - FormulaPassion : #F1: quattro indizi fanno una prova, la #Ferrari SF90 ha dei problemi chiari -