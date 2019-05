Fontana indagato | Buffagni M5s | “In Lombardia fatti gravi | noi dobbiamo garantire

Tangenti in Lombardia - indagato il governatore Attilio Fontana : Il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. Lo riporta stamani il Corriere...

Lombardia - abuso d'ufficio : indagato il governatore Fontana | Il pm : "Ha violato il principio di imparzialità" : Al governatore leghista della Lombardia viene contestata la nomina a un incarico in Regione del "suo socio come avvocato" Luca Marsico, forzista non eletto alle Regionali 2018. Fontana non rilascia dichiarazioni.

Fontana indagato per abuso d’ufficio - lunedì sarà interrogato dai pm. Il governatore : “Parlerò con chi di dovere” : Il governatore lombardo Attilio Fontana e' indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del suo 'socio di studio' Luca Marsico a un incarico in Regione Lombardia. Fontana e' stato convocato per lunedi' prossimo 13 maggio dai pm milanesi per l'interrogatorio relativo all'accusa di abuso di ufficio. La data e' indicata nell'avviso a comparire ...

Fontana indagato - TANGENTI LOMBARDIA/ Marsico : "scelto perché sono un buon avvocato" : Attilio FONTANA INDAGATO per abuso d'ufficio sull'incarico di Luca Marsico: TANGENTI e arresti in LOMBARDIA. Marsico 'scelto perchè sono buon avvocato'

