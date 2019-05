Foggia | rinvenuta bomba d’aereo della II Guerra Mondiale

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Localizzata in un suolo agricolo alla periferia di, in viale degli Aviatori, unad’aereo risalente alla II. Si tratta di un ordigno da 22 libbre di fabbricazione statunitense. L’area è stata messa in sicurezza e nelle prossime ore si provvederà al recupero. L'articolod’aereoIIMeteo Web.