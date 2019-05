Fisco | tasse non versate | Kering chiude il contenzioso e paga 1 | 25 miliardi di euro

Lavoriamo per le tasse! Metà del nostro stipendio va al Fisco : Secondo l'ultimo rapporto Ocse 'Tax Wages 2019' imposte e contributi tolgono il 47,9% del costo del lavoro per un single, mentre per le famiglie con due figli la situazione diventa ancor più pesante. L'Italia - dove il 47,9% della busta paga finisce in imposte e simili - occupa il terzo posto della graduatoria internazionale dell'Ocse per il peso del cuneo fiscale ovvero le tasse che gravano sulla busta paga.

Fisco : stop tasse su affitti mancati : ANSA, - ROMA, 10 APR - Gli affitti non riscossi, causa morosità, non potranno più essere tassati. Per i nuovi contratti a decorrere dal 2020 si dichiarano solo quelli incassati sino all'intimazione ...

Fisco e tasse : così il Decreto Crescita può aiutare il calcio italiano : E cambiare tante carte sul tavolo fiscale dello sport, con un mega-sconto ai professionisti provenienti dall'estero' Se la norma attira-cervelli inserita nel Decreto Crescita supererà il vaglio dei ...

Fisco : Fregolent - Pd - - 'Paese in recessione e stangata tasse locali' : 'Il governo gialloverde, messo alla prova dei fatti, non solo non serve a far ripartire l'economia, ma aumenta pure le tasse. Ad un anno dalle elezioni tutti gli indicatori mostrano un Paese alle ...