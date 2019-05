Firenze Sopralluogo al cantiere del parcheggio all’ex Meccanotessile

laprimapagina

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il sindaco e l’assessore alla mobilità hanno compiuto unai lavori deldell’ex. L’intervento interessa la porzione

Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Sopralluogo al #VillaggioForlanini: stiamo rifacendo 2km di strade e 4km di marciapiedi. Asfaltate anche via Monteverdi,… - padfrance : RT @DarioNardella: Sopralluogo al #VillaggioForlanini: stiamo rifacendo 2km di strade e 4km di marciapiedi. Asfaltate anche via Monteverdi,… - mirkodor : RT @DarioNardella: Sopralluogo al #VillaggioForlanini: stiamo rifacendo 2km di strade e 4km di marciapiedi. Asfaltate anche via Monteverdi,… -