Fiorentina | Ciccio Graziani | “il ritiro? Può servire”

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Ci sono dei momenti nell’arco di una stagione di una squadra che ilserve eccome. Io ne ho fatti alcuni utili ed altri inutili. Serve perche’ devi stare un po’ di piu’ assieme, riordinare le idee, ritrovare identita’ ed entusiasmo, lavorare con un po’ di attenzione, rivedere le partite giocate e quelle da giocare. Non si puo’ lasciare nulla al caso”. Sono le dichiarazioni di Francescoprotagonista questa mattina a Piazza Santa Croce a Firenze dell’iniziativa ‘Un campione per amico’, organizzata da ‘Banca Generali’, in merito alimposto dalladi Montella. “Io penso che in un momento come questo allaservirebbe davvero un minimo diper ritrovare un’identita’ che mi sembra abbia un po’ smarrito anche se devo dire che per ...

